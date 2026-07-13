Kontrakty futures na Wall Street wskazują na spadkowe otwarcie sesji kasowej, choć umiarkowane w porównaniu z Azją i Europą.

Kontrakty na S&P 500 tracą około 0,3%, na Nasdaq-100 spadają aż o 1%, a Dow Jones utrzymuje się blisko poziomów odniesienia.

Głównym czynnikiem presji jest ponowna eskalacja konfliktu USA-Iran wokół Cieśniny Ormuz, po tym jak obie strony przeprowadziły w weekend kolejne wymiany uderzeń, a Teheran ogłosił "zamknięcie" cieśniny do odwołania.

USA odpowiedziały uderzeniami na ponad 140 celów w Iranie, w tym po raz pierwszy użyto morskich dronów bojowych, podczas gdy Iran ostrzelał amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrainie, Jordanii, Omanie i Katarze.

Prezydent Trump zapowiedział, że USA będą teraz "pilnować" cieśniny i chcą być za to wynagradzane finansowo, co dodatkowo podkreśla trwałość amerykańskiej obecności militarnej w regionie.

Ropa Brent i WTI zyskują na otwarciu ponad 3%, odbijając się od minimów sesyjnych, gdyż handel tankowcami przez cieśninę drastycznie zwolnił w ostatnich dniach.

Do presji na rynek dokłada się też ponowne przewartościowanie tzw. handlu AI po gigantycznym, ale skrajnie zmiennym debiucie SK Hynix na Nasdaq w piątek.

Najlepiej radzą się sektory energetyczny i surowcowy, korzystające na wyższych cenach ropy, podczas gdy najgorzej wypadają spółki technologiczne i półprzewodnikowe, ciągnięte w dół przez wyprzedaż pamięci i chipów AI.

Metale szlachetne tracą – złoto i srebro spadają, co jest nietypowe w warunkach geopolitycznego napięcia i sugeruje, że inwestorzy obawiają się dłużej utrzymywanych wyższych stóp Fed po jutrzejszym odczycie CPI.

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