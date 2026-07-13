Kontrakty futures na Wall Street wskazują na spadkowe otwarcie sesji kasowej, choć umiarkowane w porównaniu z Azją i Europą.
Kontrakty na S&P 500 tracą około 0,3%, na Nasdaq-100 spadają aż o 1%, a Dow Jones utrzymuje się blisko poziomów odniesienia.
Głównym czynnikiem presji jest ponowna eskalacja konfliktu USA-Iran wokół Cieśniny Ormuz, po tym jak obie strony przeprowadziły w weekend kolejne wymiany uderzeń, a Teheran ogłosił "zamknięcie" cieśniny do odwołania.
USA odpowiedziały uderzeniami na ponad 140 celów w Iranie, w tym po raz pierwszy użyto morskich dronów bojowych, podczas gdy Iran ostrzelał amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrainie, Jordanii, Omanie i Katarze.
Prezydent Trump zapowiedział, że USA będą teraz "pilnować" cieśniny i chcą być za to wynagradzane finansowo, co dodatkowo podkreśla trwałość amerykańskiej obecności militarnej w regionie.
Ropa Brent i WTI zyskują na otwarciu ponad 3%, odbijając się od minimów sesyjnych, gdyż handel tankowcami przez cieśninę drastycznie zwolnił w ostatnich dniach.
Do presji na rynek dokłada się też ponowne przewartościowanie tzw. handlu AI po gigantycznym, ale skrajnie zmiennym debiucie SK Hynix na Nasdaq w piątek.
Najlepiej radzą się sektory energetyczny i surowcowy, korzystające na wyższych cenach ropy, podczas gdy najgorzej wypadają spółki technologiczne i półprzewodnikowe, ciągnięte w dół przez wyprzedaż pamięci i chipów AI.
Metale szlachetne tracą – złoto i srebro spadają, co jest nietypowe w warunkach geopolitycznego napięcia i sugeruje, że inwestorzy obawiają się dłużej utrzymywanych wyższych stóp Fed po jutrzejszym odczycie CPI.
Informacje spółkowe
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SK Hynix (SKHY) – amerykańskie ADR-y spółki spadają dziś nawet o 8-10% po piątkowym debiucie na Nasdaq, gdy akcje wystrzeliły o niemal 13%; notowania w Seulu runęły ponad 15%, najgorsza sesja w historii spółki, gdy inwestorzy realizowali zyski po trwającej cały rok rajdzie napędzanym boomem na pamięci HBM dla AI.
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Sektor pamięci i chipów – ETF Roundhill Memory (DRAM) traci nawet 9%, Sandisk spada 5,5%, Western Digital i Micron Technology tracą po 5%, a ETF iShares Semiconductor (SOXX) jest niżej o 2%, ciągnięty także przez Intel (-2,5%) i AMD (-2%) – rynek ponownie testuje wycenę spółek związanych z AI po długim okresie euforii.
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TSMC – tajwański gigant kontraktowej produkcji chipów zaraportował 68% wzrost przychodów rok do roku w czerwcu, pokonując górną granicę prognoz, co potwierdza wciąż napięty popyt na moce produkcyjne AI; akcje zyskują 1% mimo ogólnie słabego sentymentu w sektorze.
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CCC Intelligent Solutions – notowania rosną o 2% po informacjach Bloomberga, że Elliott Investment Management zbudował znaczący pakiet akcji spółki jeszcze przed rozpoczęciem rozmów o potencjalnej sprzedaży firmy.
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MGM Resorts – akcje zyskują ponad 2% po doniesieniach Wall Street Journal o prywatnych rozmowach spółki z Barrym Dillerem, którego People Inc złożyło już wcześniej, w czerwcu, ofertę przejęcia hotelowo-kasynowego giganta.
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Spółki energetyczne – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil i Chevron notują wzrosty w przedziale 1-2% dzięki skokowi cen ropy po weekendowych atakach w regionie Zatoki Perskiej.
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