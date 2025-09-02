PILNE: US100 traci blisko 2%; DE40 przebija dołem 100-dniową EMA 💡

Spadki notowań indeksów giełdowych nabierają dziś tempa. US100 traci blisko 2% i testuje 50-dniową średnią EMA, a presja wyprzedaży jest wyraźnie widoczna w sektorze technologicznym. Równie mocny sygnał techniczny pojawił się na rynku niemieckim, gdzie DE40 przebija od dołu 100-dniową średnią EMA, co może zapowiadać kontynuację korekty w średnim terminie.

Obecna fala przeceny wpisuje się w globalną awersję do ryzyka, napędzaną oczekiwaniami wobec danych makro i wątpliwościami co do polityki monetarnej. Inwestorzy na razie ograniczają ekspozycję na główne indeksy, obawiając się zwiększonej zmienności w najbliższych sesjach. Kluczowe dla bieżącego sentymentu będą najbliższe poziomy wsparcia technicznego. Ich ewidentne przebicie może spotęgować presję sprzedażową na światowych parkietach.

Dynamika spadkowa wg 14-dniowego RSI nie była na US100 tak niedźwiedzia od kwietnia tego roku. Źródło: xStation

Niemiecki DE40 załamuje 100-dniową EMA po raz pierwszy od fali paniki wywołanej napięcia celnymi w kwietniu. Źródło: xStation