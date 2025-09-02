czytaj więcej
PILNE: US100 traci blisko 2%; DE40 przebija dołem 100-dniową EMA 💡

15:38 2 września 2025

Spadki notowań indeksów giełdowych nabierają dziś tempa. US100 traci blisko 2% i testuje 50-dniową średnią EMA, a presja wyprzedaży jest wyraźnie widoczna w sektorze technologicznym. Równie mocny sygnał techniczny pojawił się na rynku niemieckim, gdzie DE40 przebija od dołu 100-dniową średnią EMA, co może zapowiadać kontynuację korekty w średnim terminie.

Obecna fala przeceny wpisuje się w globalną awersję do ryzyka, napędzaną oczekiwaniami wobec danych makro i wątpliwościami co do polityki monetarnej. Inwestorzy na razie ograniczają ekspozycję na główne indeksy, obawiając się zwiększonej zmienności w najbliższych sesjach. Kluczowe dla bieżącego sentymentu będą najbliższe poziomy wsparcia technicznego. Ich ewidentne przebicie może spotęgować presję sprzedażową na światowych parkietach.

Dynamika spadkowa wg 14-dniowego RSI nie była na US100 tak niedźwiedzia od kwietnia tego roku. Źródło: xStation

 

Niemiecki DE40 załamuje 100-dniową EMA po raz pierwszy od fali paniki wywołanej napięcia celnymi w kwietniu. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

