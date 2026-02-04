PILNE🚨US100 traci prawie 1%🗽 Niepokojące dane ISM z USA?

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) spadaja prawie 1% pogłębiając wczorajszą wyprzedaż. Dane ISM usług za styczeń wypadły powyżej prognoz, ale stało się tak przez (inflacyjny), bardzo wysoki komponent cenowy. Zamówienia i zatrudnienie wykazały spadek. Wcześniej raportowane przez S&P dane PMI usług (finalne) okazały się nieznacznie wyższe, od początkowych odczytów. ISM usług z USA za styczeń: 53.8 (Prognoza 53.5, Poprzednio 54.4)

Komponent cenowy: 56.6 vs 55 oczekiwań i 54,3 poprzednio

Zamówienia: 53.1 vs 55 prognoz i 57.9 poprzednio

Zatrudnienie: 50.3 vs 51.8 szacunków i 52 poprzednio US100 (H1) Choć po danych ISM indeks nieznacznie wzrósł, widzimy, że wciąż dominuje strona sprzedażowa. Poza walorami BigTech (gdzie tracą m.in. Meta Platforms, czy Nvidia) spadają dziś akcje AMD (blisko -14%), Palantir a sektor technologiczny (zwłaszcza branża oprogramowania) pogłębia wczorajszą wyprzedaż. Przeważa wolumen sprzedażowy, a wskaźnik RSI na godziownym interwale osunął się do okolic wyprzedania. Korekta względem szczytu wynosi ok. 1000 punktów. Raport ISM nie wydaje się pozytywny dla rynku akcji i nadal może sugerować bankierom, że ryzyko inflacyjne pozostaje żywe, podczas gdy 'koszt' utrzymywania jastrzębiej polityki może uderzyć w rynek pracy i koniunkturę wysyłającej sporo mieszanych sygnałów gospodarki USA. Źródło: xStation5

