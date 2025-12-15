czytaj więcej
14:31 · 15 grudnia 2025

PILNE: USDCAD nieznacznie rośnie po odczycie danych CPI z Kanady; spadek indeksy NY Empire

USD/CAD
Forex
14:30 – Indeks cen konsumpcyjnych w Kanadzie (listopad):

  • MoM: 0,1% (prognoza: 0,1%; poprzednio: 0,2%)
  • R/R: 2,2% (prognoza: 2,3%; poprzednio: 2,2%)
  • Wskaźnik bazowy MoM: -0,1% (poprzednio: 0,6%)
  • Wskaźnik bazowy r/r: 2,9% (poprzednio: 2,9%)
  • Sprzedaż w przemyśle (październik): -1% (prognoza: -1,1%; poprzednio: 3,3%) 

14:30 – Indeks Empire State w stanie Nowy Jork (grudzień):

  • Opublikowano: -3,9
  • Oczekiwane: 9,9
  • Poprzedni: 18,7

Ciekawy mix danych. Z jednej strony uwydatnia się słabość przemysłu w USA, co teoretycznie mogłoby dolara osłabiać wobec wzrostu szans na szybsze obniżki stóp procentowych. Z drugiej strony dane inflacyjne z Kanady wypadają niższej od oczekiwań, co powoduje jeszcze większą słabość waluty Kanady, wobec tego, że dane CPI uważane są za ważniejszy wskaźnik makro niż dane ankietowe NY Empire. Z tego też powodu widzimy szybką, ale ograniczoną w zasięgu reakcję wzrostową na parze. 

 

 

