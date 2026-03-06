Poranna odprawa - Ceny ropy pozostają wysokie (07.03.2026)

Ceny ropy pozostają wysokie z powodu zakłóceń w dostawach przez Cieśninę Ormuz. Ropa WTI oscyluje na poziomie ok. 90 USD/bbl, a ropa Brent ok. 84 USD/bbl. Rynek próbował ograniczać wzrosty, ale w 6. dniu od inwazji kontynuuje zwyżkę, która od końca lutego sięga już 15%.

Tankowce omijają trasę lub stoją w miejscu po atakach Iranu na statki. Eksperci ostrzegają przed dalszymi wzrostami, jeśli konflikt się przedłuży.

Wojna trwa 6. dzień: USA i Izrael niszczą irańskie wyrzutnie rakiet oraz drony (odnotowano spadek ataków o 90%), a Iran rozszerza uderzenia na Azerbejdżan i inne cele.

Ponad 1200 zabitych w Iranie po 1300 nalotach. Napięcia rosną, a Donald Trump zapowiada kontynuację operacji przez tygodnie i wskazuje na możliwy kolejny atak po wyborze nowego Najwyższego Przywódcy.

Spółka Qatar LNG wskazuje, że zamierza wyleasingować swoje gazowce na świecie po wstrzymaniu produkcji w swoim kraju. Chiny mają nadzieję, że Iran przepuści w niedługim czasie statki przewożące gaz LNG. Chiny są największym kupującym w regionie – nie tylko od Iranu, ale również od Kataru czy Arabii Saudyjskiej.

Decyzja o leasingu statków po zamknięciu produkcji w Ras Laffan może oznaczać szykowanie się na dłuższy przestój, co zwiastuje tygodnie lub miesiące konfliktu.

W celu zmniejszenia presji na rynku ropy Stany Zjednoczone udzielają 30-dniowego zwolnienia z dodatkowych ceł na zakup ropy naftowej przez Indie.

Obecnie tankowce należące do Chin lub do Iranu mają być przepuszczane przez cieśninę, ale może to być również kwestia jedynie pojedynczych jednostek.

Trump wskazuje, że Iran ponownie miał się kontaktować w sprawie zawieszenia broni, ale sam zaznacza, że moment na negocjacje przyjdzie za parę tygodni. Kluczowy będzie najbliższy weekend. Jeśli faktycznie pojawią się informacje o negocjacjach, ceny ropy mogą spaść o 5–10%. W przeciwnym wypadku może szykować się kolejna dodatnia luka wzrostowa.

Złoto powraca powyżej 5100 USD za uncję po informacjach o sporych zakupach z Chin. Jednocześnie złoto pozostaje relatywnie nisko po sporych spadkach z 3 marca.

Wczoraj amerykańskie indeksy straciły większość odbicia z 4 marca, ale dzisiaj obserwujemy próbę kolejnej poprawy nastrojów. US500 rośnie o 0,3%, a US100 niemal o 0,5%.

Akcje azjatyckie minimalnie rosną po wcześniejszym spadku. Obserwujemy również wzrosty w Izraelu i Arabii Saudyjskiej. Giełdy w ZEA i Katarze pozostają zamknięte.

Pomimo odrabiania strat azjatyckie indeksy mogą zakończyć ten tydzień najgorzej od marca 2020 roku.