PILNE: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań!🚨

14:30 - Dane o rynku pracy w USA

Wstępne wnioski o zasiłek: 208k (Oczekiwano: 213k, Poprzednio: 199k)

Ponownie wnioski o zasiłek: 1,914k (Oczekiwano: 1.900k, Poprzednio: 1.866k)

Średnia 4-tygodniowa: 211,75k (Poprzednio: 218.75k)

Produktywność pracy (nierolnicza) QoQ Q3: 4,9% (Oczekiwano: 4.9%, Poprzednio: 3.3%)

Jednostkowe koszty pracy QoQ Q3: -1,9% (Oczekiwano: 0.0%, Poprzednio: 1.0%)

Rynek oczekiwał niewielkiego wzrostu bezrobocia w pierwszym tygodniu nowego roku oraz znacznego wzrostu efektywności pracy przy jednoczesnym spadku kosztów.

Wstępne wnioski o zasiłek wzrosły, jednak trochę mniej oczekiwał rynek. Znacznie wzrosły natomiast ponownie wnioski o zasiłek, które okazały się powyżej i tak wzrostowych oczekiwań.

Wzrost produktywności okazał się zgodny z oczekiwaniami, jednak koszty pracy znacznie spadły.

Taki układ odczytów danych makroekonomicznych wskazuje na powolne, lecz strukturalne pogarszanie się sytuacji amerykańskiego rynku pracy.

Dolar minimalnie umacnia się, co wskazuje na to, że rynki interpretują odczyt jako oznakę siły, a nie słabości gospodarki USA.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5