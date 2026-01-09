Bliżej rynków - Poranne webinarium (09.01.2026)

- Dzisiaj kluczowe dane NFP
- Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ceł Trumpa
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium. Start o 08:30.
Podsumowanie dnia: Rynki odzyskują optymizm pod koniec tygodnia
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.01.2026)
US OPEN: Inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu niepewności.
PILNE: Sąd Najwyższy USA czeka z orzeczeniem w kwestii ceł Trumpa
