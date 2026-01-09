PILNE: Mocne ożywienie produkcji przemysłowej w Niemczech. EURUSD utrzymuje spadki

Produkcja przemysłowa za listopad: 0,8% m/m (oczekiwano: -0,4% m/m; poprzednio: 1,8% m/m)
Niemiecki przemysł pokazał wyraźne ożywienie, rosnąc w listopadzie o 0,8% m/m, podczas gdy rynek pesymistycznie obstawiał spadek o 0,4%. To potężne przebicie prognoz, wzmocnione wczorajszym skokiem zamówień, które związane było jednak z dużymi jednorazowymi zamówieniami. Niemniej miks danych może sugerować, że Niemcy ponownie będą próbować odbić się od dna.
Dla rynków to jasny sygnał, że 2026 rok może stać pod znakiem ożywienia w strefie euro, co wspiera notowania wspólnej waluty. Optymizm płynie głównie z sektora motoryzacyjnego i farmaceutycznego, które napędziły ten wynik. Jeśli ten trend się utrzyma, skorzysta na tym również polski przemysł, będący głównym poddostawcą dla niemieckich fabryk, co może przełożyć się na lepsze wyniki produkcji w naszym kraju w nadchodzącym kwartale.
EURUSD nie reaguje jednak na te dane i oczekuje po pierwsze na odczyt NFP z USA, a po drugie na decyzję Sądu Najwyższego w USA w sprawie amerykańskich ceł.
Podsumowanie dnia: Rynki odzyskują optymizm pod koniec tygodnia
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.01.2026)
Co mówi nam raport NFP?
US OPEN: Inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu niepewności.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.