PILNE: Mocne ożywienie produkcji przemysłowej w Niemczech. EURUSD utrzymuje spadki

Produkcja przemysłowa za listopad: 0,8% m/m (oczekiwano: -0,4% m/m; poprzednio: 1,8% m/m)

Niemiecki przemysł pokazał wyraźne ożywienie, rosnąc w listopadzie o 0,8% m/m, podczas gdy rynek pesymistycznie obstawiał spadek o 0,4%. To potężne przebicie prognoz, wzmocnione wczorajszym skokiem zamówień, które związane było jednak z dużymi jednorazowymi zamówieniami. Niemniej miks danych może sugerować, że Niemcy ponownie będą próbować odbić się od dna.

Dla rynków to jasny sygnał, że 2026 rok może stać pod znakiem ożywienia w strefie euro, co wspiera notowania wspólnej waluty. Optymizm płynie głównie z sektora motoryzacyjnego i farmaceutycznego, które napędziły ten wynik. Jeśli ten trend się utrzyma, skorzysta na tym również polski przemysł, będący głównym poddostawcą dla niemieckich fabryk, co może przełożyć się na lepsze wyniki produkcji w naszym kraju w nadchodzącym kwartale.

EURUSD nie reaguje jednak na te dane i oczekuje po pierwsze na odczyt NFP z USA, a po drugie na decyzję Sądu Najwyższego w USA w sprawie amerykańskich ceł.