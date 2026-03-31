PILNE: Wzrost inflacji w Polsce poniżej oczekiwań! 🚨USDPLN traci!

9:30 - Inflacja konsumencka (CPI) w Polsce za Marzec: CPI Y/Y: 3% (Oczekiwano: 3,3%; Poprzednio: 2,1%)

CPI M/M: 1% (Oczekiwano: 1,4%; Poprzednio: 0,3%) Inflacja w Polsce za marzec okazała się mniejsza od oczekiwań rynku, jednak wciąż wzrosła zauważalnie i po raz pierwszy od 4 miesięcy znalazła się powyżej celu inflacyjnego NBP. Źródło: GUS Zgodnie z oczekiwaniami rynku, niemal całość kontrybucji do wzrostu cen w ujęciu miesięcznym to ceny paliwa, którego sub-indeks wykazał wzrost o aż 15%. Ceny energii oraz żywności pozostały bez zmian. Źródło: Bloomberg Finance LP W ujęciu rocznym silny pozostaje komponent energii, jednak i tu dominują ceny paliw. Reakcja rynku jest umiarkowanie pozytywna, złoty umacnia się wobec dolara o ok. 0,13-14%. WIG20 przyspiesza wzrost, kontrakty na główny indeks GPW drożeją o ok. 1,7% na dzisiejszej sesji. USDPLN (M1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.