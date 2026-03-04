US OPEN: Wall Street korzysta na danych i poprawie nastrojów

Sesja na Wall Street rozpoczęła się w optymistycznych nastrojach, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosły jeszcze przed dzwonkiem otwierającym handel. Głównym paliwem dla byków okazały się zaskakująco mocne dane z sektora usług (ISM), które przyćmiły obawy związane z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie na rynku surowców obserwujemy zwiększoną zmienność, cena ropy naftowej WTI cofa się w okolice 74 USD za baryłkę, co wynika z rosnącej wiary inwestorów w szybsze zakończenie wojny w Iranie, niż pierwotnie zakładano.
Analiza techniczna US500: Wymazanie niemal całego wczorajszego spadku
Indeks S&P 500 zanotował wyraźne odbicie po publikacji raportu ISM, który wykazał najszybsze tempo wzrostu gospodarki usługowej w USA od połowy 2022 roku. Technicznie, rynek próbuje otrząsnąć się z dwudniowej wyprzedaży aktywów, która była reakcją na rozpoczęcie nalotów USA i Izraela na Iran.
US500 notuje wzrost na poziomie ok. 1%, odbijając ze wsparcia w okolicach zniesienia 50.0 ostatniej fali wzrostowej. US500 dalej porusza się w spadkowym kanale trendowym. Zamknięcie w okolicach 6890-6900 dawałoby podstawy do przetestowania górnej granicy spadkowego kanału trendowego w tym tygodniu. Niemniej cała sytaucja na Wall Street będzie zależna od Bliskiego Wschodu i sytuacji na rynku ropy naftowej, która może wywołać zmniejszenie oczekiwań na cięcie stóp procentowych.
Sektor energetyczny: W cieniu wojny i zapasów
Mimo ogólnego optymizmu na giełdzie, sektor energetyczny zmaga się z dużą niepewnością. Choć konflikty zbrojne zazwyczaj windują ceny, nadzieje na deeskalację oraz dane o rosnących zapasach ropy w USA wywierają presję na wyceny spółek wydobywczych.
- Ropa naftowa: Cena WTI oscyluje wokół 74 USD, reagując na sygnały, że konflikt może być krótszy, niż się obawiano.
- Spółki naftowe: Exxon traci dzisiaj 1,6%, po silnych wzrostach na przełomie lutego i marca. Chevron traci dzisiaj 1,7%, choć od początku tego roku zaliczył wzrost na poziomie niemal 22%.
- Spółki chemiczne: Dow Inc. (+3%) oraz LyondellBasell (+4,55%) zyskują po rekomendacjach analityków, którzy widzą szansę na wyższe marże w obliczu zacieśniającej się podaży surowców przez konflikt w Iranie.
Kryptowaluty: Trump napędza wzrosty „cyfrowego złota”
Sektor kryptowalutowy jest dziś jednym z najsilniejszych punktów rynku. Bitcoin przekroczył barierę 73 000 USD, odrabiając z nawiązką straty spowodowane wybuchem wojny.
- Polityczne wsparcie: Akcje spółek krypto wystrzeliły po tym, jak Donald Trump publicznie poparł ustawę o strukturze rynku aktywów cyfrowych (Clarity Act) i skrytykował banki blokujące innowacje w sektorze stablecoinów.
- Coinbase (COIN): Akcje giełdy rosną o ponad 14% po doniesieniach o prywatnym spotkaniu CEO spółki z prezydentem Trumpem.
- Pozostali gracze: MicroStrategy (MSTR) zyskuje ponad 11%, a Circle (CRCL) rośnie o blisko 3,5%, korzystając z fali optymizmu i powrotu Bitcoina do wzrostów.
Czy Trump przegrywa wojnę handlową?
PULS GPW: Spokojna sesja na niespokojnym rynku
Komentarz walutowy - RPP tnie stopy. Czy zamierza sprzedać złoto?
Poranna odprawa (05.03.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.