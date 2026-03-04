US OPEN: Wall Street korzysta na danych i poprawie nastrojów

Sesja na Wall Street rozpoczęła się w optymistycznych nastrojach, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosły jeszcze przed dzwonkiem otwierającym handel. Głównym paliwem dla byków okazały się zaskakująco mocne dane z sektora usług (ISM), które przyćmiły obawy związane z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie na rynku surowców obserwujemy zwiększoną zmienność, cena ropy naftowej WTI cofa się w okolice 74 USD za baryłkę, co wynika z rosnącej wiary inwestorów w szybsze zakończenie wojny w Iranie, niż pierwotnie zakładano.

Analiza techniczna US500: Wymazanie niemal całego wczorajszego spadku

Indeks S&P 500 zanotował wyraźne odbicie po publikacji raportu ISM, który wykazał najszybsze tempo wzrostu gospodarki usługowej w USA od połowy 2022 roku. Technicznie, rynek próbuje otrząsnąć się z dwudniowej wyprzedaży aktywów, która była reakcją na rozpoczęcie nalotów USA i Izraela na Iran.

US500 notuje wzrost na poziomie ok. 1%, odbijając ze wsparcia w okolicach zniesienia 50.0 ostatniej fali wzrostowej. US500 dalej porusza się w spadkowym kanale trendowym. Zamknięcie w okolicach 6890-6900 dawałoby podstawy do przetestowania górnej granicy spadkowego kanału trendowego w tym tygodniu. Niemniej cała sytaucja na Wall Street będzie zależna od Bliskiego Wschodu i sytuacji na rynku ropy naftowej, która może wywołać zmniejszenie oczekiwań na cięcie stóp procentowych.

Sektor energetyczny: W cieniu wojny i zapasów

Mimo ogólnego optymizmu na giełdzie, sektor energetyczny zmaga się z dużą niepewnością. Choć konflikty zbrojne zazwyczaj windują ceny, nadzieje na deeskalację oraz dane o rosnących zapasach ropy w USA wywierają presję na wyceny spółek wydobywczych.

Ropa naftowa: Cena WTI oscyluje wokół 74 USD, reagując na sygnały, że konflikt może być krótszy, niż się obawiano.

Spółki naftowe: Exxon traci dzisiaj 1,6%, po silnych wzrostach na przełomie lutego i marca. Chevron traci dzisiaj 1,7%, choć od początku tego roku zaliczył wzrost na poziomie niemal 22%.

Spółki chemiczne: Dow Inc. (+3%) oraz LyondellBasell (+4,55%) zyskują po rekomendacjach analityków, którzy widzą szansę na wyższe marże w obliczu zacieśniającej się podaży surowców przez konflikt w Iranie.

Kryptowaluty: Trump napędza wzrosty „cyfrowego złota”

Sektor kryptowalutowy jest dziś jednym z najsilniejszych punktów rynku. Bitcoin przekroczył barierę 73 000 USD, odrabiając z nawiązką straty spowodowane wybuchem wojny.

Polityczne wsparcie: Akcje spółek krypto wystrzeliły po tym, jak Donald Trump publicznie poparł ustawę o strukturze rynku aktywów cyfrowych (Clarity Act) i skrytykował banki blokujące innowacje w sektorze stablecoinów.

Coinbase (COIN): Akcje giełdy rosną o ponad 14% po doniesieniach o prywatnym spotkaniu CEO spółki z prezydentem Trumpem.

Pozostali gracze: MicroStrategy (MSTR) zyskuje ponad 11%, a Circle (CRCL) rośnie o blisko 3,5%, korzystając z fali optymizmu i powrotu Bitcoina do wzrostów.



