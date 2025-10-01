PILNE: Zapasy ropy wg DOE rosną mocniej od oczekiwań i w przeciwności do raportu API

Zmiana zapasów ropy wg DOE: 1,792 mln brk (oczekiwano: 1,5 mln brk; poprzednio: -0,607 mln brk) - konsensus S&P. Z kolei konsensus Bloomberga zakładał spadek jedynie o 50 tysięcy baryłek. Zmiana zapasów benzyny: 4,12 mln brk (oczekiwano: 0,7 mln brk; poprzednio: -1,08 mln brk) Zmiana zapasów destylatów: 0,58 mln brk (oczekiwano: -1,1 mln brk; poprzednio: -1,68 mln brk) EIA, czyli część Departamentu Energii wskazuje, że na ten moment większość publikacji będzie odbywać się normalnie, a kolejne dane będą zbierane. Taka postać rzeczy ma mieć miejsce do publikacji kolejnego komunikatu. Wczorajsze dane API pokazały spadek zapasów o 3,67 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu o 1,5 mln brk. Spadki cen są nie tylko kontynuowane z wczorajszej sesji, ale również cena powróciła niemal do dziennego minimum po publikacji sprzed kilku minut. Ropa WTI zbliża się do poziomu 61 USD za baryłkę.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.