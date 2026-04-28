PILNE: Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają kartel OPEC💥

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły dziś historyczną decyzję o wystąpieniu z OPEC i OPEC+ z dniem 1 maja 2026 roku. ZEA były członkiem kartelu od 1967 roku – najpierw przez Emirat Abu Dhabi, a po oficjalnym powstaniu federacji w 1971 roku kontynuowały pełne członkostwo. Decyzja jest podyktowana interesem narodowym oraz chęcią uzyskania większej elastyczności w polityce produkcyjnej, bez konieczności przestrzegania kwot wydobycia narzucanych przez kartel.
Źródło: Oficjalny komunikat udostępniony przez użytkownika JavierBlas na platformie X
ZEA produkują obecnie ok. 4 mln baryłek ropy dziennie i planują zwiększyć tę liczbę do 5 mln baryłek do 2027 roku. Po wyjściu z OPEC emiracki producent zapowiedział, że będzie stopniowo i odpowiedzialnie zwiększał wydobycie zgodnie z warunkami rynkowymi – bez twardych ograniczeń kwotowych. Dodatkowym kontekstem jest trwający kryzys w Zatoce Perskiej i zakłócenia przy Cieśninie Ormuz, które już od miesięcy destabilizują dostawy surowca na globalny rynek.
Notowania ropy naftowej lekko spadły bezpośrednio po ogłoszeniu komunikatu, choć rynek szybko odbił część strat. Cena OIL cofnęła się z poziomu ~105–106 USD do ~103,98 USD, przy czym wszystkie trzy EMA (50, 100, 200) wciąż utrzymują się poniżej ceny rynkowej. Analitycy, m.in. z UBS, ostrzegają, że odejście ZEA osłabia zdolność OPEC do obrony cen ropy podczas spowolnień gospodarczych. Emiraty to jeden z największych producentów w kartelu. Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.