PILNE: Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają kartel OPEC💥

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły dziś historyczną decyzję o wystąpieniu z OPEC i OPEC+ z dniem 1 maja 2026 roku. ZEA były członkiem kartelu od 1967 roku – najpierw przez Emirat Abu Dhabi, a po oficjalnym powstaniu federacji w 1971 roku kontynuowały pełne członkostwo. Decyzja jest podyktowana interesem narodowym oraz chęcią uzyskania większej elastyczności w polityce produkcyjnej, bez konieczności przestrzegania kwot wydobycia narzucanych przez kartel.

Źródło: Oficjalny komunikat udostępniony przez użytkownika JavierBlas na platformie X

ZEA produkują obecnie ok. 4 mln baryłek ropy dziennie i planują zwiększyć tę liczbę do 5 mln baryłek do 2027 roku. Po wyjściu z OPEC emiracki producent zapowiedział, że będzie stopniowo i odpowiedzialnie zwiększał wydobycie zgodnie z warunkami rynkowymi – bez twardych ograniczeń kwotowych. Dodatkowym kontekstem jest trwający kryzys w Zatoce Perskiej i zakłócenia przy Cieśninie Ormuz, które już od miesięcy destabilizują dostawy surowca na globalny rynek.

Notowania ropy naftowej lekko spadły bezpośrednio po ogłoszeniu komunikatu, choć rynek szybko odbił część strat. Cena OIL cofnęła się z poziomu ~105–106 USD do ~103,98 USD, przy czym wszystkie trzy EMA (50, 100, 200) wciąż utrzymują się poniżej ceny rynkowej. Analitycy, m.in. z UBS, ostrzegają, że odejście ZEA osłabia zdolność OPEC do obrony cen ropy podczas spowolnień gospodarczych. Emiraty to jeden z największych producentów w kartelu. Źródło: xStation