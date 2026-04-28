Złoto spada 1,6% 🚩Drożejąca ropa ciąży metalom szlachetnym

Blisko 3% wzrost kontraktów na ropę dziś nakłada presję na ceny metali szlachetnych i wspiera postępującą realizację zysków po ostatnim odreagowaniu na rynku kruszców. Rentowności amerykańskich obligacji rosną dziś o ponad 2 punkty bazowe zarówno dla 10 jak i 5-letnich papierów skarbowych. Indeks dolara ma za sobą "udaną" passę w trakcie której na przestrzeni ostatnich kilkunastu godzin odbił z 98 do 98.55.

Wykresy GOLD, SILVER, OIL (H1)

Złoto cofnęło się z niemal 4900 USD do 4600 USD za uncję i i wydaje się, że jeśli trend ten utrzyma się - niewykluczone są okolice 4300 - 4400 USD za uncję.

Źródło: xStation5

Srebro ma za sobą ok. 12% spadek z lokalnych maksimów i oscyluje w pobliżu 73 USD za uncję - ok. 40% poniżej 120 USD za uncję, obserwowanych na przełomie stycznia i lutego.

Cena ropy spadła z okolic 112 USD do około 103,7 USD za baryłkę i ma za sobą potężne odbicie z poziomu ok. 83 USD za uncję. Wydaje się, że 71,8 Fibo może obecnie pełnić funkcję istotnego oporu.

