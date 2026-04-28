US OPEN: Obawy o wyniki OpenAI ciągną rynek w dół

Sesja na Wall Street otwiera się w atmosferze obaw o rentowność sektora „AI”. Sentymentu nie wspiera także brak postępu w negocjacjach między USA a Iranem. Kontrakty na główne indeksy USA tracą; liderem spadków jest US100, który w okolicach otwarcia osuwa się o ponad 1%. WSJ zaraportował w poniedziałek, że OpenAI nie udało się osiągnąć kluczowego kamienia milowego dotyczącego przychodów i liczby użytkowników. Wywołało to popłoch w całym sektorze technologicznym; szczególnie dotkliwe spadki można obserwować wśród spółek najbardziej zależnych od tej firmy. OpenAI dodatkowo przemodelowało umowę o współpracy z Microsoftem. Microsoft został pozbawiony klauzuli wyłączności dotyczącej licencjonowania technologii. W czwartek rozpocznie się też proces sądowy między OpenAI a Elonem Muskiem, który domaga się 150 miliardów odszkodowania od start-upu, argumentując to bezprawną zmianą statusu spółki z non-profit na komercyjną.

Komunikacja płynąca z Białego Domu w sprawie negocjacji jest szczątkowa, jednak przedstawiciele wyrażają rozczarowanie i zniecierpliwienie postawą Iranu. Reprezentanci Iranu pozostają przy swoich maksymalistycznych żądaniach, domagając się kontroli nad cieśniną, gwarancji bezpieczeństwa oraz uznania prawa do wzbogacania uranu.

Dane makroekonomiczne Conference Board opublikuje swój indeks zaufania konsumentów 30 minut po otwarciu sesji. Konsensus rynkowy oczekuje spadku z 91,8 do 89,3 pkt. US100 (D1) Kupujący definitywnie przejęli inicjatywę w ostatnich dniach, zdecydowanie wychodząc ponad średnią EMA200, a następnie kierując kurs na nowy szczyt. Tak długa seria wzrostowa będzie stawała się coraz trudniejsza do utrzymania; wskaźnik RSI utrzymuje się na poziomie ~70. W przypadku prób sprowadzenia kursu niżej kluczowa jest wyraźna strefa oporu między poziomami FIBO 23,6 i 38,2. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek CoreWeave (CRWV.US) i Oracle (ORCL.US): spółki tracą blisko 5% po doniesieniach o problemach po stronie OpenAI.

Meta (META.US): chiński rząd zablokował zakup modelu AI „Manus” w związku z obawami o bezpieczeństwo narodowe. Akcje spółki tracą ponad 1%.

Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): spółka opublikowała wyniki, w których znacząco pobiła oczekiwania dotyczące EPS. Strata na akcję spadła do 0,24 USD wobec oczekiwań na poziomie ~0,33. Akcje spółki rosną o ponad 25%.

UPS (UPS.US): firma kurierska traci ponad 4% mimo poprawnych wyników za Q1 2026. Analitycy wskazują na brak oczekiwanego podniesienia konserwatywnych celów finansowych spółki.

Coca-Cola (CCH.UK): koncern spożywczy opublikował wyniki za Q1 2026. Spółce udało się spełnić oczekiwania dotyczące przychodów i rentowności; akcje spółki rosną o ok. 3%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.