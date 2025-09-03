czytaj więcej
Puls GPW: Wraca pozytywny sentyment na warszawski parkiet parkiet

14:33 3 września 2025

 

  • Powrót do wzrostów. WIG20 odrabia straty.

  • Rynki pozytywnie nastawione przed posiedzeniem RPP

W trakcie dzisiejszej sesji najważniejsze indeksy na warszawskim parkiecie znacznie rosną. WIG20 zyskuje blisko 1.2%, odrabiając straty z poprzednich sesji. Najlepiej radzi sobie mWIG40, który rośnie niemal o 1%, natomiast sWIG80 notuje skromny wzrost na poziomie 0,4%. Dzisiejsze wzrosty są efektem kilku kluczowych czynników, które wspólnie kreują pozytywny sentyment inwestycyjny. Pozytywny sentyment wrócił w przypadku sektora paliwowo-energetycznego, który stał się głównym motorem dzisiejszych wzrostów na rynku. To właśnie ten sektor wspiera odbicie notowań kontraktów na WIG20 i napędza optymizm inwestorów.

Głównym wydarzeniem dnia jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która mimo że była szeroko oczekiwana, wciąż pozostaje istotnym impulsem dla rynku. Utrzymanie lub ewentualne obniżenie stóp procentowych sprzyja przede wszystkim sektorom wrażliwym na koszty finansowania, takim jak banki oraz spółki z segmentu średnich i mniejszych firm. Inwestorzy odczytują to jako sygnał wsparcia dla gospodarki, co przekłada się na wzmożoną aktywność zakupową.

 

 

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P. 

 

 

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P. 

 

 

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) odbiły od wsparcia w rejonie 2780 pkt, bronionego przez średnią EMA100, co może sugerować próbę zakończenia korekty. Powrót powyżej psychologicznego poziomu 2800 pkt daje bykom szansę na kontynuację trendu wzrostowego, zwłaszcza jeśli uda się odzyskać poziomy EMA50 i EMA20 w rejonie 2875–2900 pkt. Sentyment rynkowy pozostaje ostrożnie optymistyczny.

Źródło:xStation5

 

Wiadomości ze spółek

 

  • Mirbud (MRB.PL) podpisał kontrakt na budowę obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki o wartości 158,35 mln zł brutto. Spółka Mirbud S.A., działając wspólnie z Kobylarnią S.A. w ramach konsorcjum, zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji obejmującej zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12. Łączna wartość kontraktu wynosi 158,35 mln zł brutto, a czas przewidziany na wykonanie prac to 35 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  • Vercom (VRC.PL) rośnie po publikacji raportów finansowych, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Spółka przedstawiła wyniki wskazujące na wzrost przychodów i poprawę rentowności, co wpłynęło na wzrost popytu na jej akcje na rynku.

 

 




 

