Puls GPW: Wraca pozytywny sentyment na warszawski parkiet parkiet

Powrót do wzrostów. WIG20 odrabia straty.

Rynki pozytywnie nastawione przed posiedzeniem RPP W trakcie dzisiejszej sesji najważniejsze indeksy na warszawskim parkiecie znacznie rosną. WIG20 zyskuje blisko 1.2%, odrabiając straty z poprzednich sesji. Najlepiej radzi sobie mWIG40, który rośnie niemal o 1%, natomiast sWIG80 notuje skromny wzrost na poziomie 0,4%. Dzisiejsze wzrosty są efektem kilku kluczowych czynników, które wspólnie kreują pozytywny sentyment inwestycyjny. Pozytywny sentyment wrócił w przypadku sektora paliwowo-energetycznego, który stał się głównym motorem dzisiejszych wzrostów na rynku. To właśnie ten sektor wspiera odbicie notowań kontraktów na WIG20 i napędza optymizm inwestorów. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Głównym wydarzeniem dnia jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która mimo że była szeroko oczekiwana, wciąż pozostaje istotnym impulsem dla rynku. Utrzymanie lub ewentualne obniżenie stóp procentowych sprzyja przede wszystkim sektorom wrażliwym na koszty finansowania, takim jak banki oraz spółki z segmentu średnich i mniejszych firm. Inwestorzy odczytują to jako sygnał wsparcia dla gospodarki, co przekłada się na wzmożoną aktywność zakupową. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) odbiły od wsparcia w rejonie 2780 pkt, bronionego przez średnią EMA100, co może sugerować próbę zakończenia korekty. Powrót powyżej psychologicznego poziomu 2800 pkt daje bykom szansę na kontynuację trendu wzrostowego, zwłaszcza jeśli uda się odzyskać poziomy EMA50 i EMA20 w rejonie 2875–2900 pkt. Sentyment rynkowy pozostaje ostrożnie optymistyczny. Źródło:xStation5 Wiadomości ze spółek Mirbud (MRB.PL) podpisał kontrakt na budowę obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki o wartości 158,35 mln zł brutto. Spółka Mirbud S.A., działając wspólnie z Kobylarnią S.A. w ramach konsorcjum, zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji obejmującej zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12. Łączna wartość kontraktu wynosi 158,35 mln zł brutto, a czas przewidziany na wykonanie prac to 35 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Vercom (VRC.PL) rośnie po publikacji raportów finansowych, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Spółka przedstawiła wyniki wskazujące na wzrost przychodów i poprawę rentowności, co wpłynęło na wzrost popytu na jej akcje na rynku.







Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.