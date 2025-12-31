⏬Platyna traci 7,5%

W piątek po sesji poinformowano o podniesieniu marż początkowych oraz dla utrzymania pozycji na metalach szlachetnych na giełdzie COMEX należącej do CME. Doprowadziło to do mocnego cofnięcia na rynku metali szlachetnych, choć wcześniej srebro zaliczyło potężny wzrost powyżej 80 USD, co związane było z ogłoszeniem restrykcji eksportowych z Chin. Ze względu na zmienność, CME poinformowało o kolejnej podwyżce, która będzie miała miejsce po zamknięciu dzisiejszej sesji.

Zmiany zabezpieczeń na CME (COMEX)

Zestawienie dla marż początkowych sporządzone z wykorzystaniem narzędzi AI. Tabela agreguje dane z wielu źródeł, przede wszystkim CME, Bloomberg, Yahoo Finance, AIInvest. Tabela przedstawia dane dla marż początkowych, marże dla utrzymania to zwykle ok. 80-90%

Choć obecnie nie obserwujemy ekstremalnego poziomu pozycjonowania spekulantów na giełdach kontraktów terminowych, to jednak obecne podwyżki mogą zmusić również samych inwestorów komercyjnych do wycofywania się z rynku. Niemniej dla większego cofnięcia cenowego potrzeba będzie również działania inwestorów długoterminowych, np. w postaci realizacji zysków na jednostakch funduszy ETF.

W wtorek ETFy na srebro oraz pallad pozbywały się kruszcu, natomiast ETFy na złoto oraz platynę zwiększyły swoje zaangażowanie. Od początku tego roku ilość złota w funduszach ETF wzrosła o 19%, w funduszach srebra o 20%, w funduszach platyny o 2%, natomiast w funduszach palladu o 50%. Obecna wartość złota w funduszach to niemal 430 mld USD, srebra to 65 mld USD, platyny 7 mld USD, a palladu prawie 2 mld USD.

Spojrzenie techniczne

Platyna cofa się dzisiaj o ponad 7% i obecnie testuje poziom 2000 USD, choć wczoraj cena po odbiciu testowała nawet 2200 USD za uncję. Obecne testowane są również okolice zniesienia 50.0. Jeśli wsparcie to zostanie pokonane, kolejne ważne miejsce wsparcia to okolice 1700 USD, znajdujące się przy zniesieniu 78.6 ostatniej fali wzrostowej oraz przy linii trendu wzrostowego.