Platyna wraca na tron? Złoto ma nowego rywala❗

Platyna wraca na tron!

Jeszcze niedawno złoto było bezkonkurencyjne - ulubieniec inwestorów, niekwestionowany lider wśród metali szlachetnych. Dziś jednak oczy rynku zwracają się ku… platynie. Ten niemal zapomniany metal od początku roku zyskał już ponad 50%, a jego popularność rośnie z każdym tygodniem.



💬 Czy to chwilowy trend, czy początek zmiany lidera wśród surowców? Na to pytanie odpowiada Michał Stajniak z Działu Analiz XTB. Sprawdź, czy platyna ma szansę zdetronizować złoto!



Z dzisiejszego materiału dowiecie się:

✔️ Czy platyna może zająć miejsce złota?

✔️ Co sprawiło, że platyna wyrwała się z wieloletniego trendu bocznego?

✔️ Czy platyna może stać się droższa od złota?



