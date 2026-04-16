Podsumowanie dnia 📈 Amerykańskie indeksy rosną, skok cen ropy ciąży EURUSD

- Giełdowe indeksy w Stanach Zjednoczonych notują dziś wzrosty, mimo słabości na początku sesji giełdowej. Akcje Microsoftu, AMD, Intela i Oracle zdecydowanie wyróżniają się dziś na amerykańskim rynku akcji, podczas gdy TSMC i ASML spadają mimo świetnych raportów kwartalnych. Świetnie radzi sobie też sektor ropy i gazu.
- Wzrost cen ropy hamuje wzrosty na eurodolarze; para spada do 1.177 choć teoretycznie pozytywne nastroje aktywów ryzykownych powinny wspierać jej wzrost. W ostatnich dniach tak się jednak nie dzieje, ponieważ rynek coraz bardziej upewnia się, że porozumienie USA z Iranem jest dalekie od finalizacji, co w średnim terminie podnosi ryzyko geopolitycznych tarć i ograniczonego eksportu przez Cieśniny Ormuz lub Bab al Mandab.
- Dande makro z USA okazały się dziś lepsze od prognoz i potwierdzają, że Fed prawdopodobnie wstrzyma się z gołębimi decyzjami w dającej się przewidzieć przyszłości - zwłaszcza jeśli ropa utrzyma się na poziomie 100 USD lub wyższym.
- Wnioski o zasiłek z USA: 207 tys. (oczekiwano: 213 tys.; poprzednio: 218 tys.)
- Wnioski o zasiłek (kontynuowane): 1 818 tys. (oczekiwano: 1 810 tys.; poprzednio: 1 787 tys.)
- Indeks przemysłowy z Filadelfii (kwiecień): 26,7 (oczekiwano: 10,3; poprzednio: 18,1)
- Bitcoin cofnął się poniżej 74 tys. USD i kolejny raz odrzucony został z istotnego poziomu oporu między 74 a 75 tys. USD. Kryptowaluty łapią zadyszkę mimo trwającej hossy na globalnym rynku akcji, a od początku roku kryptowaluta traci prawie 15% wobe 2,5% wzrostu indeksu S&P 500 i 4% skoku Nasdaq 100.
- Przywódcy krajów Zatoki Perskiej oraz Europy szacują, że zawarcie porozumienia pokojowego między USA a Iranem może potrwać około sześciu miesięcy. Apelują oni do obu stron o przedłużenie obecnego zawieszenia broni, aby umożliwić dalsze negocjacje. Państwa Zatoki nadal uważają, że Iran dąży do rozwoju zdolności nuklearnych, pomimo niedawnych uderzeń USA i Izraela. Według regionalnych urzędników, każde porozumienie powinno uniemożliwić Iranowi wzbogacanie uranu oraz zakazać posiadania pocisków balistycznych dalekiego zasięgu.
- Przywódcy krajów Zatoki są w większości przeciwni powrotowi do działań zbrojnych i opowiadają się za rozwiązaniem dyplomatycznym pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Jednym z kluczowych postulatów jest natychmiastowe ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz w celu przywrócenia przepływów energii. Urzędnicy prywatnie ostrzegają, że globalny kryzys żywnościowy może się nasilić, jeśli szlak wodny pozostanie zamknięty dłużej niż do przyszłego miesiąca. Ceny energii teoretycznie mogłyby nadal rosnąć, jeśli konflikt będzie się przeciągał poza zakładany harmonogram negocjacji.
- DAX i FTSE zyskały ok. 0,3% podczas gdy francuski CAC40 niezcznie spadł. W strefie euro inflacja HICP w ujęciu miesięcznym wyniosła 1,7%, lekko powyżej prognoz, a roczna inflacja CPI osiągnęła 2,6%, również nieznacznie przewyższając oczekiwania. Może to sugerować utrzymującą się presję cenową, choć nadal w granicach umiarkowanych poziomów. Indeksy europejskie zamknęły sesję na niewielkim plusie.
- Dane makroekonomiczne z Chin wskazały dziś na mieszany obraz gospodarki. Wzrost PKB przyspieszył do 5% r/r, wyraźnie powyżej oczekiwań, co sugeruje solidną aktywność gospodarczą. Jednocześnie produkcja przemysłowa wzrosła o 5,7% r/r, również przewyższając prognozy. Z drugiej strony sprzedaż detaliczna spowolniła do 1,7% r/r, a stopa bezrobocia wzrosła do 5,4%, co może wskazywać na słabszy popyt konsumencki.
- Japonia wskazuje na wciąż umiarkowaną poprawę aktywności gospodarczej. PKB w ujęciu rocznym wzrósł o 1,0%, powyżej oczekiwań, a także odnotowano pozytywne odczyty w ujęciu miesięcznym i kwartalnym. Jednocześnie zamówienia na maszyny spadły o 0,1% m/m, co może sygnalizować pewną ostrożność w inwestycjach przedsiębiorstw.
- W Wielkiej Brytanii opublikowane dane przemysłowe i handlowe były generalnie lepsze od oczekiwań. Produkcja przemysłowa spadła o 0,4% r/r, ale wynik był mniej negatywny niż prognozowano, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,5%. Pozytywnie zaskoczyły także dane o produkcji w budownictwie, która wzrosła o 1,0% m/m. Deficyt handlowy w towarach był mniejszy od oczekiwań, co może wspierać ocenę równowagi zewnętrznej gospodarki.
- W Szwajcarii inflacja producentów (PPI) wyniosła 1,6% r/r, nieco powyżej prognoz, natomiast końcowy odczyt inflacji CPI pozostał zgodny z oczekiwaniami zarówno w ujęciu rocznym (1,7%), jak i miesięcznym (0,5%). Dane te wskazują na względnie stabilne otoczenie inflacyjne.
