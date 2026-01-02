Podsumowanie Dnia: Atomowe wzrosty amerykańskich indeksów całkowicie wymazane

Świetny początek roku dla warszawskiego parkietu, a wszystkie główne indeksy zanotowały solidny wzrost podczas dzisiejszej sesji. WIG20 wzrósł o 2,46%, mWIG40 o 2,77%, a sWIG80 o 2,5%.

Polski indeks PMI dla przemysłu w grudniu spadł do 48,5 pkt z 49,1 pkt w listopadzie, pozostając poniżej 50 pkt i sygnalizując dalsze pogorszenie warunków w sektorze

Po świetnym otwarciu dzisiejszej sesji na amerykańskich indeksach nie pozostało już śladu. S&P 500 traci 0,2%, Nasdaq 100 cofa się o 0,5%, natomiast Dow Jones notuje jedynie symboliczny wzrost rzędu 0,1%.

Diametralnie inaczej przebiegała sesja w Europie, gdzie najważniejsze europejskie indeksy odnotowały pozytywny start notowań w nowym roku. Niemiecki DAX wzrósł o 0,14%, francuski CAC 40 o ponad 0,5%, brytyjski FTSE 100 o 0,2%, a hiszpański IBEX 35 o ponad 1%.

Indeks PMI dla przemysłu w USA okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku i pozostał powyżej poziomu 50 pkt, co wskazuje na dalszą, choć umiarkowaną ekspansję sektora. Jednocześnie dane sugerują lekkie wyhamowanie tempa wzrostu aktywności w porównaniu z poprzednim miesiącem.

PMI przemysłowy ze strefy euro okazał się gorszy od oczekiwań, potwierdzając utrzymującą się słabość sektora i dalsze kurczenie się aktywności poniżej 50 pkt. Szczególnie negatywnie wyróżniały się Niemcy, podczas gdy lepsze dane z części krajów nie zdołały poprawić ogólnego obrazu. Słabszy odczyt podtrzymuje obawy o tempo ożywienia gospodarczego

Na rynku walutowym euro osłabia się wobec najważniejszych światowych walut. Para EUR/USD spada o prawie 0,3%

Na rynku metali szlachetnych przeważają wzrosty. Złoto symbolicznie drożeje do 4311 USD, srebro rośnie o blisko 1% do 71,76 USD, pallad zyskuje 2% i kosztuje 1610 USD, a platyna prowadzi ze wzrostem 3,7% do 2115 USD. Tendencje te odzwierciedlają pozytywny sentyment rynków wobec metali szlachetnych na początku 2026 roku.

Na rynku kryptowalut początek nowego roku jest bardzo udany, co widać po wyraźnych wzrostach. Bitcoin zyskuje 1,2% i osiąga poziom około 89 800 USD, natomiast Ethereum rośnie jeszcze dynamiczniej o 3,4% do około 3 100 USD.

Tesla poinformowała, że w IV kwartale 2025 r. dostarczyła 418 227 samochodów, co oznacza spadek o około 15–16% rok do roku i wynik poniżej oczekiwań rynku. To kontynuacja trendu słabszej sprzedaży aut, choć firma nadal utrzymuje wysoką globalną skalę produkcji i rośnie segment magazynowania energii.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.