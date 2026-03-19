Podsumowanie dnia: Ropa i dolar w odwrocie 📌 US500 wraca do wzrostów?

- Sesja w Europie zamknęła się silnymi spadkami; Euro Stoxx 50 zniżkował ponad 2%. Z kolei niemiecki DAX spadał dziś prawie 3%, a od początku roku notuje prawie 7% wyprzedaż. Inwestorzy obawiają się o przyszłą koniunkturę w Europie wobec obaw o wzrost gospodarczy i wysokie ceny energii, ciążące konsumentom, jak i energochłonnym gałęziom przemysłu.
- Wall Street rozpoczęło sesję od umiarkowanych spadków, ale powoli odbija i wraca na wzrostowe tory dzięki spadkowi kontraktów na ropę Brent (OIL) z okolic 111 USD do niespełna 104 USD. Kontrakt na indeks dolara (USDIDX) zniżkuje prawie 0,8%, a rentowności obligacji spadły.
- Liczba tygodniowych wniosków o zasiłek spadła w USA do 205 tys. wniosków wobec 215 tys. prognoz i 213 tys. poprzednio. Jednocześnie przemysłowy indeks Philly Fed z okręgu Filadelfii nieoczekiwanie wzrósł w lutym do ponad 18 punktów wobec oczekiwango spadku do 8 z 16,3 poprzednio. Jednocześnie liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku, traktowana jako przybliżenie kondycji popytu na pracę i łatwości znalezienia nowego zatrudnienia, wzrosła o 10 tys., do 1,857 mln.
- Na rynku metali szlachetnych doszło do wyjątkowo silnej przeceny. Złoto traci niemal 9% w ujęciu tygodniowym i zmierza do najgorszego tygodnia od 1983 roku. Srebro spadało o ponad 10% dziś, jednak odbiło po 'dotknięciu' istotnego wsparcia w pobliżu 200-sesyjnej średniej kroczącej i obecnie notowane jest 5% niżej.
- Akcje chińskiego giganta, Alibaba spadają o prawie 8% wobec 66% spadku zysku netto r/r i rozczarowujących przychodów. Walory amerykańskiego giganta rynku chipów pamięci, Micron tracą prawie 4,5% mimo świetnych wyników finansowych.
- EBC utrzymał dziś stopy procentowe bez zmian, na poziomie 2% - zgodnie z prognozą. Bank zaznaczył, że konflikt w regionie Bliskiego Wschodu zwiększa niepewność i stwarza ryzyko zarówno przyspieszenia inflacji, jak i spowolnienia wzrostu gospodarczego. Oczekiwany poziom inflacji został podniesiony minimalnie z 2% do 2,1%. Para EURUSD notuje dziś silny wzrost z okolic 1.144 do 1.155.
- Również Bank Anglii pozostawił stopę procentową na niezmienionym poziomie 3,75%. Rynki pieniężne zwiększają wyceny scenariusza bardziej jastrzębiej polityki BoE. Zaczęto w pełni wyceniać łączne podwyżki o 50 pb do końca bieżącego roku.
(podsumowanie w toku)
OIL i US500 (wykresy H1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.