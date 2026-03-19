EURUSD zyskuje 0,8% 📈

Eurodolar notuje silne odbicie, któe rozpoczęło się dziś jeszcze przed decyzją EBC i rośnie o ponad 0,8% do ponad 1.155 po dzisiejszej decyzji EBC. Parę wspiera spadek cen ropy, gdzie kontrakty cofają się dziś z okolic 111 USD za baryłkę do 104 USD i niższej wyceny kontraktów na indeks dolara (USDIDX), który spada ponad 0,8%. EBC utrzymał stopy bez zmian, ale podkreślił, że będzie uważnie monitorował ryzyka inflacyjne w strefie euro. Bank nie zobowiązał się do decyzji w żadną ze stron i w gruncie rzeczy zarówno komunikat jak i wystąpienie Christine Lagarde było neutralne
Mimo braku informacji, silny spadek cen ropy wydaje się związany z nadzieją na uspokojenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie po wzajemnych atakach na infrastrukturę energetyczną kraje regionu być może będą dążyć do zatrzymania destrukcyjnej spirali eskalacji. Niższe ceny ropy rynek odczytuje jako motor potencjalnie osłabiający dolara i napływy do obligacji amerykańskich. Mimo to, nawet jeśli ropa ostatecznie spadnie do poziomów sprzed wojny, jest prawdopodobne, że Fed wstrzyma sie z obniżką stóp co najmniej do przełomu lata i jesieni 2026 roku.
Źródło: xStation5
