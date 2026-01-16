Podsumowanie dnia: Banki i sektor tech ciągną indeksy w górę 🏭 Mocne dane z przemysłu USA

- Rynek kończy tydzień z umiarkowanie pozytywnym sentymentem, jednak skala wzrostów na piątkowej sesji Wall Street pozostaje ograniczona. Liderem wzrostów jest Russell2000, którego kontrakty rosną o ok. 0,5%. Pozostałe indeksy oscylują wzrostami wokół poziomu 0,1%.
- Sezon wyników sektora finansowego powoli dobiega końca. Można uznać go za udany. Prawie wszyscy duzi gracze w branży mogli pochwalić się wynikami powyżej oczekiwań rynku. Zauważalna była jednak przewaga po stronie funduszy i banków inwestycyjnych, w porównaniu do banków detalicznych i komercyjnych. Liderami wzrostów w tym sektorze na piątkowej sesji okazali się PNC Financal Services oraz State Street, rozczarował inwestorów Regions Financial Corp. W przyszłym tygodniu inwestorzy będą oczekiwać na wyniki BankCorp.
- Donald Trump wypowiedział się, że preferowałby on, aby Kevin Hasset pozostał na swoim obecnym stanowisku dyrektora NEC. Znacznie zmniejsza to jego implikowane szanse na zostanie prezesem FED. Faworytem wyścigu o fotelem prezesa FED-u staje się Kevin Warsh.
- Prezydent USA zapowiada również dodatkowe cła na kraje, które “nie będą współpracować” w sprawie przejęcia Grenlandii przez USA.
- Niespodziewanie silne dane z amerykańskiego przemysłu. Rynek został zaskoczony wzrostem miesiąc do miesiąca, zarówno w przemyśle, jak i wytwórstwie. Wzrosło również wykorzystanie mocy produkcyjnych. Dynamika wzrostu produkcji spadła jednak w ujęciu rocznym.
- Kanada podpisała umowę handlową z Chinami. Umowa dotyczy znacznych obniżek ceł na samochody elektryczne i rzepak.
- Wenezuela ma wznowić sprzedaż ropy przy użyciu dolarów, donosi Reuters.
- Sentyment inwestorów z Europy na koniec tygodnia był umiarkowanie pesymistyczny. Większość indeksów zamknięta się umiarkowanymi spadkami. Największe spadki zanotował Francuski CAC40 na poziomie 0,65%. Spadł też SMI, 0,5% oraz DAX, o 0,3%. Lepiej wygląda sytuacja kontraktach, które odrobiły cześć strat po zakończeniu notowań na instrumentach bazowych. Wzrostami wyróżniła się Hiszpania, kontrakty SPA35 rosną o aż 0,7%.
- Niemcy i Włochy opublikowały dane o inflacji konsumenckiej, która była zgodna z oczekiwaniami na poziomie odpowiednio 1,8% i 1,2% r/r.
- Novo Nordisk raportuje ważne zwycięstwo w walce o rynek środków odchudzających. Wgl. danych o receptach z USA, tabletka Wegovy wygenerowała ponad 3000 recept do realizacji. Akcje spółki rosną o ponad 6%.
- Na ryku walut wyraźnie zyskuje Jen, kurs znalazł się w okolicach, w których rynek oczekuje interwencji BoJ i zaczyna ją wyceniać. Niewielkie spadki na Euro oraz kanadyjskim dolarze. Traci też szwedzka korona.
- Na rynku towarowym, w oczy rzucają się przeceny metali przemysłowych. Duże zapasy i wątpliwości dotyczące ceł wywierają presję na wyceny. Najbardziej traci Nikiel, aż 4%. Znaczne spadki również na cynie i miedzi, kolejno 3% i 2,5%.
- Ceny surowców energetycznych stabilizują się. Baryłka ropy WTI utrzymuje cenę ok. 59$. Rynek oczekuje dalszej de-eskalacji w zatoce perskiej.
- Korektę przeżywa również rynek metali szlachetnych. Największe spadki obserwuje platyna, ponad 4%. Spada też srebro, o 3%. Pallad przecenia się o 2%. Złoto ogranicza spadki poniżej 1%.
- Na rynku krypto, dominuje negatywny sentyment. Bitcoin traci ok. 0,5% i zatrzymuje się w okolicy 94 tyś. Dolarów. Ethereum spada o 0,8% i utrzymuje cenę powyżej 3250 dolarów.
