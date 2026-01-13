Podsumowanie dnia: Dolar dominuje sesję na FX, srebro z nowym rekordem, rośnie szansa interwencji USA w Iranie (13.01.2026)

-
Amerykańskie indeksy kończą sesję głównie pod kreską w świetle rosnącej niepewności geopolitycznej i jastrzębich komentarzy prezesa Fed St. Louis (US500: -0,3%; US100: -0,25%, US30: -0,65%). Pod presją znajdują się głównie firmy z sektora finansowego oraz spółki związane z oprogramowaniem i usługami IT. Na zielono jedynie indeks małych spółek (US2000: +0,4%), który najbardziej skorzystał na niższej od oczekiwań inflacji bazowej.
-
USA Today podało, że według jednego z przedstawicieli Białego Domu “do operacji w Grenlandii mogłoby dojść w przeciągu tygodni albo miesięcy”. Według raportu główną propozycją Trumpa miałby być zakup bogatej w minerały wyspy, choć inne rozwiązania dyplomatyczne mają również być na stole.
-
W swoim poście w mediach społecznościowych, Trump zachęcił Irańczyków do dalszych protestów, dodając, że “pomoc jest w drodze”. Prezydent USA zasugerował również, że sojusznicy Stanów powinni opuścić Iran. Według raportu Axios specjalny wysłannik Trumpa na Bliski Wschód Steve Witkoff miał spotkać się również z wygnanym synem ostatniego szacha Iranu, księciem Rezą Pavlavim.
-
Akcje JPMorgan Chase tracą 3,6% po publikacji wyników za Q4 2025. Bank zaraportował spadek zysku w IV kwartale do 13 mld USD (-7% r/r; 4,63 USD na akcję) z powodu rezerwy 2,2 mld USD związanej z przejęciem Apple Card. Bez odpisu zysk wzrósłby z 14 do 14,7 mld USD (5,23 USD na akcję), głównie dzięki wynikom sektora tradingowego. Poniżej oczekiwań wypadł wynik z bankowości inwestycyjnej.
-
Dane o inflacji CPI w USA za grudzień były w większości zgodne z oczekiwaniami rynku. Inflacja CPI m/m wyniosła 0,3%, natomiast inflacja bazowa m/m była niższa od prognoz i wyniosła 0,2%, sygnalizując lekkie wyhamowanie presji cenowej. W ujęciu rocznym CPI utrzymało się na poziomie 2,7%, a inflacja bazowa spadła z 2,7% do 2,6%.
-
Prezesa Fed St. Louis Alberto Musalem opowiedział się za pauzą w obniżką stóp procentowych, określając aktualny poziom stóp jako neutralny. Zdaniem Musalema inflacja wciąż pozostaje bardziej lepka niż oczekiwano, a dane z rynku pracy wydają się być solidne.
-
Kontrakty na indeksy w Europie handlują głównie na czerwono. Największe straty odnotował indeks ITA40 (-0,6%), natomiast pesymizmowi oparły się akcje w Hiszpanii (SPA35: +0,3%) DE40 i FRA40 tracą ok. 0,2%.
-
WIG20 zakończył sesję pod kreską (-0,34%), wyprzedzając straty na małych i średnich spółkach (sWIG80: -0,11%, mWIG40: -0,19%). Najbardziej osunęły się akcje Pepco (-3,58%) i Żabki (-3,45%), na czerwono również wszystkie banki poza Aliorem (+0,3%). W Top 3 znalazły się natomiast akcje CD Projekt (+4,89%), KGHM (+1,53%) oraz LPP (+1,13%).
-
Dolar dominuje sesję na FX (USDIDX: +0,2%), wsparty niepewnością geopolityczną oraz jastrzębimi komentarzami Musalema. Najsłabszą walutą G10 jest jen, obciążony doniesieniami, że premier Japonii rozważa rozwiązanie parlamentu (USDJPY: +0,6%). EURUSD traci 0,15% do 1,165.
-
Metale szlachetne wciąż zyskują dzięki napięciom geopolitycznym. Srebro wyprzedziło metale z grupy, zyskując aż 2,1% do 87,50 USD. Złoto handluje na płasko przy 4600 USD.
-
Ropa brent i WTI kontynuują odbicie, dodając kolejno 2,1% i 2,4%. Na zielono również kontrakt NATGAS (+1,35%).
-
Na kryptowalutach panuje dzisiaj szeroki optymizm. Bitcoin dodaje 2,7% do 93 680 USD, natomiast Ethereum 3,6% do 3207 USD.
MIDDAY WRAP: TSMC napędza spółki technologiczne; wyniki banków w tle💡
PULS GPW: Inflacja w celu, WIG20 stabilny
US100: Nasdaq odbija po 3 dniach spadków 🚀 TSMC przywraca wiarę w AI 🤖
Jaguar i Land Rover napędzają PKB Wielkiej Brytanii ❓🚗
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.