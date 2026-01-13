Podsumowanie dnia: Dolar dominuje sesję na FX, srebro z nowym rekordem, rośnie szansa interwencji USA w Iranie (13.01.2026)

Amerykańskie indeksy kończą sesję głównie pod kreską w świetle rosnącej niepewności geopolitycznej i jastrzębich komentarzy prezesa Fed St. Louis (US500: -0,3%; US100: -0,25%, US30: -0,65%). Pod presją znajdują się głównie firmy z sektora finansowego oraz spółki związane z oprogramowaniem i usługami IT. Na zielono jedynie indeks małych spółek (US2000: +0,4%), który najbardziej skorzystał na niższej od oczekiwań inflacji bazowej.

USA Today podało, że według jednego z przedstawicieli Białego Domu “do operacji w Grenlandii mogłoby dojść w przeciągu tygodni albo miesięcy”. Według raportu główną propozycją Trumpa miałby być zakup bogatej w minerały wyspy, choć inne rozwiązania dyplomatyczne mają również być na stole.

W swoim poście w mediach społecznościowych, Trump zachęcił Irańczyków do dalszych protestów, dodając, że “pomoc jest w drodze”. Prezydent USA zasugerował również, że sojusznicy Stanów powinni opuścić Iran. Według raportu Axios specjalny wysłannik Trumpa na Bliski Wschód Steve Witkoff miał spotkać się również z wygnanym synem ostatniego szacha Iranu, księciem Rezą Pavlavim.

Akcje JPMorgan Chase tracą 3,6% po publikacji wyników za Q4 2025. Bank zaraportował spadek zysku w IV kwartale do 13 mld USD (-7% r/r; 4,63 USD na akcję) z powodu rezerwy 2,2 mld USD związanej z przejęciem Apple Card. Bez odpisu zysk wzrósłby z 14 do 14,7 mld USD (5,23 USD na akcję), głównie dzięki wynikom sektora tradingowego. Poniżej oczekiwań wypadł wynik z bankowości inwestycyjnej.

Dane o inflacji CPI w USA za grudzień były w większości zgodne z oczekiwaniami rynku. Inflacja CPI m/m wyniosła 0,3%, natomiast inflacja bazowa m/m była niższa od prognoz i wyniosła 0,2%, sygnalizując lekkie wyhamowanie presji cenowej. W ujęciu rocznym CPI utrzymało się na poziomie 2,7%, a inflacja bazowa spadła z 2,7% do 2,6%.

Prezesa Fed St. Louis Alberto Musalem opowiedział się za pauzą w obniżką stóp procentowych, określając aktualny poziom stóp jako neutralny. Zdaniem Musalema inflacja wciąż pozostaje bardziej lepka niż oczekiwano, a dane z rynku pracy wydają się być solidne.

Kontrakty na indeksy w Europie handlują głównie na czerwono. Największe straty odnotował indeks ITA40 (-0,6%), natomiast pesymizmowi oparły się akcje w Hiszpanii (SPA35: +0,3%) DE40 i FRA40 tracą ok. 0,2%.

WIG20 zakończył sesję pod kreską (-0,34%), wyprzedzając straty na małych i średnich spółkach (sWIG80: -0,11%, mWIG40: -0,19%). Najbardziej osunęły się akcje Pepco (-3,58%) i Żabki (-3,45%), na czerwono również wszystkie banki poza Aliorem (+0,3%). W Top 3 znalazły się natomiast akcje CD Projekt (+4,89%), KGHM (+1,53%) oraz LPP (+1,13%).

Dolar dominuje sesję na FX (USDIDX: +0,2%), wsparty niepewnością geopolityczną oraz jastrzębimi komentarzami Musalema. Najsłabszą walutą G10 jest jen, obciążony doniesieniami, że premier Japonii rozważa rozwiązanie parlamentu (USDJPY: +0,6%). EURUSD traci 0,15% do 1,165.

Metale szlachetne wciąż zyskują dzięki napięciom geopolitycznym. Srebro wyprzedziło metale z grupy, zyskując aż 2,1% do 87,50 USD. Złoto handluje na płasko przy 4600 USD.

Ropa brent i WTI kontynuują odbicie, dodając kolejno 2,1% i 2,4%. Na zielono również kontrakt NATGAS (+1,35%).