Podsumowanie Dnia: Dow Jones bije rekordy, złoto i srebro rosną na fali nadziei na porozumienie USA–Iran

📈 Giełda Pozytywny nastrój na sesji amerykańskiej uległ osłabnięciu, szczególnie po dosyć mocnym otwarciu.

Na moment pisania tego podsumowania na chwile przed godziną 20 Dow Jones zyskuje ponad 0,9%, bijąc rekordy i pozostając jedyną jasną gwiazdą na rynku kasowym w USA.

S&P 500 po początkowych wzrostach oddał część zysków i aktualnie oscyluje wokół zera.

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja na technologicznym Nasdaqu, który zniżkuje około 0,4%.

Indeksom ciążą przede wszystkim notowania SpaceX oraz AMD, które pokazały relatywnie dobre wyniki kwartalne, ale rynek oczekiwał lepszych rezultatów.

Po drugiej stronie mocy znajduje się Nvidia, która zyskuje, ponieważ rynek pozytywnie odebrał informacje o wykorzystaniu jej technologii AI przez SpaceX.

Obecny sezon wyników kwartalnych należy uznać za bardzo mocny, a zdecydowana większość spółek notowała wyniki bijące prognozy rynku.

Dzisiaj po sesji swoje wyniki finansowe pokażą SanDisk oraz Western Digital Corporation. 🌍 Geopolityka Iran i Oman kontynuują rozmowy dotyczące stworzenia bezpiecznej trasy dla statków przez Cieśninę Ormuz

Według przedstawiciela państwa Zatoki Perskiej szanse na osiągnięcie umowy do piątku wynoszą około 50%.

Iran poinformował o uzgodnieniu współrzędnych proponowanej trasy, która mogłaby funkcjonować tymczasowo przez 2–4 miesiące, a wspólne oświadczenie obu krajów jest na etapie finalizacji.

Donald Trump ocenił, że sytuacja wokół Iranu „rozwija się bardzo dobrze”, sugerując postęp w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Według amerykańskiego prezydenta negocjacje idą w dobrym kierunku, a szczegóły mogą zostać przedstawione w najbliższym czasie.

Jednocześnie pojawiają się informacje, że USA i Iran pozostają w kontakcie pośrednim, choć Teheran podkreśla, że obecnie nie prowadzi bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem.

Teheran zaznacza, że otrzymał od Waszyngtonu wiadomości dotyczące gotowości powrotu do wcześniejszych zobowiązań.

Iran twierdzi jednak, że samo przywrócenie amerykańskich zobowiązań nie wystarczy do pełnego otwarcia Cieśniny Ormuz, a negocjacje nadal odbywają się w atmosferze dużego braku zaufania.

Nowa trasa uzgodniona z Omanem ma być rozwiązaniem tymczasowym, a nie pełnym zakończeniem konfliktu. 📊 Makroekonomia Raport ADP dotyczący zatrudnienia w sektorze prywatnym w USA pokazał wyraźne spowolnienie rynku pracy.

W lipcu prywatne firmy dodały tylko 44 tys. miejsc pracy, podczas gdy oczekiwano około 65 tys. (po zrewidowanych w dół 95 tys. w czerwcu).

Największy wzrost zatrudnienia odnotowały sektory edukacji i ochrony zdrowia, natomiast słabsze wyniki pojawiły się m.in. w hotelarstwie, gastronomii oraz części przemysłu.

Dane sugerują, że amerykański rynek pracy stopniowo traci impet, ale nie wskazują jeszcze na gwałtowne pogorszenie sytuacji — firmy nadal rzadko zwalniają, po prostu wolniej zatrudniają.

Dane z sektora usług w USA pokazały, że gospodarka nadal utrzymuje solidne tempo wzrostu.

Lepszy odczyt sugeruje, że popyt w amerykańskiej gospodarce pozostaje mocny, szczególnie w usługach, które stanowią największą część PKB USA.

ISM Services PMI również potwierdził odporność sektora, choć wynik był nieco słabszy od oczekiwań: indeks wyniósł 54,1 pkt. wobec prognozowanych 54,5 pkt.

Wzrost napędzały głównie nowe zamówienia (wzrost do 57,2 pkt.), ale problemem pozostają koszty — indeks cen płaconych przez firmy utrzymywał się powyżej 70 pkt., co wskazuje na utrzymującą się presję inflacyjną.

Jednocześnie komponent zatrudnienia osłabił się, sugerując, że firmy nadal są ostrożne z rekrutacją.

Dla rynków oznacza to mieszany sygnał: gospodarka USA nie wykazuje oznak gwałtownego spowolnienia (co jest pozytywne dla akcji), ale silny sektor usług i wysokie ceny mogą utrudnić Fedowi szybkie obniżki stóp procentowych. 🛢️ Surowce Prowadzone rozmowy pokojowe wpływają bezpośrednio na ceny ropy naftowej (Brent), która obecnie znajduje się poniżej poziomu 80 USD. 🥇 Metale Szlachetne Na rynku metali szlachetnych obserwuje się bardzo dobry nastrój.

Cena złota wzrosła powyżej 4200 USD za uncję, ponieważ inwestorzy zaczęli zakładać, że możliwe porozumienie USA–Iran i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz mogą ograniczyć ryzyko wzrostu cen ropy oraz inflacji.

Srebro zyskuje ponad 4% i znajduje się na poziomie 62 USD. 🪙 Kryptowaluty Pozytywny sentyment obserwujemy również na rynku kryptoaktywów.

Bitcoin zyskuje około 0,6% i znajduje się w okolicach 64 500 USD.

Ethereum zyskuje ponad 1% i testuje poziom 1900 USD.

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