JPMorgan i AWS badają potencjał komputerów kwantowych

W ciągu ostatnich lat największa rywalizacja w świecie technologii skupiała się wokół sztucznej inteligencji. Firmy walczyły i dalej walczą o najlepsze modele, największą moc obliczeniową i dostęp do najlepszych talentów. Teraz najwięksi gracze zaczynają przygotowywać się na kolejną potencjalną rewolucję: komputery kwantowe.

Współpraca JPMorgan Chase i AWS pokazuje, że największe firmy świata już dziś próbują zrozumieć, jak może wyglądać kolejny etap technologicznej rywalizacji. Obie firmy prowadzą wspólne badania nad tym, jak w przyszłości wykorzystać komputery kwantowe do rozwiązywania problemów, z którymi dzisiejsze maszyny mogą mieć trudności.

To, co jest szczególnie interesujące, to fakt, że nie jest to już wyłącznie projekt akademicki. Jedna z największych instytucji finansowych świata łączy siły z jednym z największych dostawców technologii chmurowych. JPMorgan wnosi wiedzę o najbardziej wymagających problemach biznesowych, a AWS dostarcza zaplecze technologiczne potrzebne do eksperymentowania z nową generacją obliczeń.

To ważny sygnał. Najwięksi gracze nie czekają, aż technologia kwantowa stanie się dojrzałym produktem. Chcą zdobywać doświadczenie już teraz, aby w momencie przełomu nie zaczynać wyścigu od zera.

Komputery kwantowe mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie między innymi w finansach, logistyce, zarządzaniu ryzykiem czy projektowaniu nowych materiałów. Nie chodzi o zastąpienie obecnych komputerów, ale o rozwiązanie problemów, które dla dzisiejszych systemów są zbyt skomplikowane.

Oczywiście, należy to jasno podkreślić, że obecnie jesteśmy jeszcze daleko od momentu, w którym komputery kwantowe zmienią codzienny biznes. Technologia musi przejść jeszcze wiele etapów rozwoju, zanim stanie się powszechnie wykorzystywana. Jednak historia technologii pokazuje, że największe zmiany często zaczynają się długo przed tym, zanim staną się oczywiste dla rynku.

Tak było z internetem, chmurą obliczeniową czy sztuczną inteligencją. Firmy, które odpowiednio wcześnie dostrzegły potencjał tych technologii, zyskały przewagę, kiedy rynek wszedł w fazę gwałtownego wzrostu.

Dlatego dzisiejsze inwestycje w komputery kwantowe nie są tylko zakładem na nową technologię. To próba zajęcia najlepszej pozycji przed kolejną falą zmian.

JPMorgan chce wiedzieć, jak przyszłe komputery mogą zmienić świat finansów. AWS chce być infrastrukturą, na której ta przyszłość będzie budowana. Podobnie jak w przypadku AI, najwięksi gracze nie czekają, aż technologia dojrzeje. Chcą być gotowi, zanim rozpocznie się prawdziwa walka.

Bo największe przewagi technologiczne rzadko powstają w momencie, gdy wszyscy widzą już ich wartość. Największe firmy wygrywają wtedy, gdy inwestują w przyszłość, której inni jeszcze nie potrafią dostrzec.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5