Ormuz coraz bliżej otwarcia

Cieśnina Ormuz może zostać ponownie otwarta już w najbliższych dniach. Według najnowszych doniesień medialnych, powołujących się na wysokiego rangą przedstawiciela państw Zatoki Perskiej, szanse na osiągnięcie porozumienia z Iranem do piątku są obecnie oceniane na 50 do 50. Pojawił się też ważny sygnał ze strony Teheranu. Iran i Oman miały już uzgodnić geograficzny przebieg trasy przez cieśninę. To sugeruje, że rozmowy mogą przechodzić od ogólnych deklaracji do konkretnych ustaleń operacyjnych.

Na ten moment nie mówimy jednak o szerokim porozumieniu politycznym między USA a Iranem. W grę wchodzi raczej ograniczony, tymczasowy układ dotyczący bezpieczeństwa i zasad żeglugi. Negocjacje nadal są trudne, a Iran chce zachować wpływ na warunki funkcjonowania ruchu przez cieśninę. Ostateczne porozumienie wciąż nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Rynki reagują na te informacje względnie spokojnie. Ropa Brent pozostaje poniżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, co sugeruje, że inwestorzy zaczynają uwzględniać możliwość deeskalacji i ograniczenia ryzyka zakłóceń w dostawach.

Źródło: xStation5