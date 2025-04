Podsumowanie dnia: „Dzień Wyzwolenia” Trumpa wywołuje wyprzedaż

Rynki amerykańskie doświadczyły najmocniejszej wyprzedaży od 2022 roku, spadając po ogłoszeniu szeroko zakrojonych ceł przez Trumpa, które okazały się znacznie wyższe od oczekiwań inwestorów. US500 spadł o 3,8% (na drodze do największej jednodniowej straty od 2022 roku), technologiczny US100 zanurkował o 4,9%, a US30 o 2% (około 1,248 punktów).

Rynki europejskie odnotowały gwałtowne spadki, z niemieckim DAX spadającym o 3%, francuskim CAC40 o 3% i szwajcarskim SMI tracącym 2,45%. Włoski IT40 doświadczył najgorszej jednodniowej przeceny od ponad dwóch lat. Szeroki indeks europejski STOXX 600 zanurkował o 2,7% do najniższego poziomu od stycznia, ponad 7% poniżej rekordowego zamknięcia z początku marca.

Prezydent Trump wprowadził rozległe "cła odwetowe" w tzw. "Dniu Wyzwolenia", nakładając uniwersalne cło wynoszące 10% na większość importowanych do USA dóbr oraz wyższe taryfy specyficzne dla poszczególnych krajów. Chiny stoją przed dodatkowymi 34% (co w połączeniu z poprzednimi cłami daje łączną wysokość ceł wynoszącą 54%), Unia Europejska 20%, Wietnam 46%, Tajlandia 37%, a inne kraje przed taryfami handlowymi między 20-49%. Implementacja rozpoczyna się 5 kwietnia dla uniwersalnych taryf i 9 kwietnia dla podwyżek specyficznych dla krajów.

