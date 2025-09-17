Komunikat i projekcje Fed. Jest gołębio, ale nie ma ryzyka recesji

Komunikat
- Obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, zgodny z oczekiwaniami rynków
- Niemal jednogłośna decyzja, jedynie Miran głosował za obniżką o 50 punktów bazowyc
- Kontynuacja redukcji bilansu - Fed będzie nadal zmniejszał posiadane papiery skarbowe i hipoteczne. Tu nie ma zaskoczenia, które mogłoby pociągnąć Wall Street jeszcze wyżej
- Wzrost gospodarczy spowolnił w pierwszej połowie roku
- Rynek pracy słabnie - tempo tworzenia miejsc pracy spadło, stopa bezrobocia lekko wzrosła, ale pozostaje niska
- Inflacja wzrosła i pozostaje "nieco podwyższona"
- Zwiększone ryzyko spadkowe dla zatrudnienia - Fed uznał, że ryzyka dla rynku pracy wzrosły, nie ma jednak komunikatów recesyjnych
- Niepewność pozostaje wysoka - Fed podkreśla podwyższoną niepewność co do perspektyw gospodarczychi
- Podejście data-dependent - kolejne decyzje będą zależały od napływających danych ekonomicznych
- Powrót do 2% inflacji - według projekcji nie nastąpi przed 2028 rokiem
- Balans ryzyk się zmienił - Fed dostrzega większe ryzyko dla rynku pracy niż wcześniej
Projekcje makroekonomiczne
Stopy Procentowe
- Koniec 2025: 3,6% (spadek z 3,9% w czerwcu)
- Koniec 2026: 3,4% (spadek z 3,6%)
- 9 z 19 członków FOMC wskazuje na obniżkę o 50 punktów bazowych w tym roku, 2 widzi jedną obniżkę, jeden członek (prawdopodobnie Miran) widzi w tym roku spadek stóp poniżej 3%, reszta nie widzi obniżek
PKB
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
- 2025: 1,6% (wzrost z 1,4% w czerwcu) - tu Fed nie wskazuje na ryzyko recesyjne, więc mamy uzasadnienie wzrostów na Wall Street przy obniżkach stóp procentowych
- 2026: 1,8% (wzrost z 1,6%)
Bezrobocie
- Koniec 2025: 4,5% (bez zmian) - brak zmian jest pozytywny dla rynków
- Koniec 2026: 4,4% (spadek z 4,5%) - to również odebrane pozytywnie
Inflacja PCE
- Koniec 2025: 3,0% (bez zmian) - Fed nie widzi większego ryzyka dla inflacji w tym roku, co powinno dać jeszcze miejsce do obniżek
- Koniec 2026: 2,6% (wzrost z 2,4%)
- Inflacja bazowa PCE 2025: 3,1%
- Inflacja bazowa PCE 2026: 2,6% (wzrost z 2,4%)
Wydźwięk zdecydowanie można uznać za gołębi. Co więcej, Fed nie widzi scenariusza recesyjnego, ani ryzyka mocno podwyższone inflacji. Dolar w dalszym ciągu traci, ale US500 oraz złoto powracają do miejsca sprzed decyzji. Czekamy na Powella.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.