Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (06.03.2026)

Trzy rynki warte uwagi

Rynek finansowy obudził się w marcu w nowej rzeczywistości. Decyzja Trumpa o uderzeniu na Iran doprowadziła do potężnych przetasowań, przede wszystkim w sektorze surowców energetycznych. Uwaga inwestorów skupia się na rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza na drożności Cieśniny Ormuz dla tankowców. Nie oznacza to jednak braku istotnych impulsów makroekonomicznych, w kolejnym tygodniu poznamy kluczowe dane o inflacji z USA (odczyty CPI oraz PCE). Biorąc pod uwagę geopolitykę oraz nadchodzące publikacje, w przyszłym tygodniu warto śledzić notowania ropy (OIL), Bitcoina oraz pary EURUSD.

OIL

Wzrost cen ropy naftowej od początku roku sięga już niemal 50%, spychając notowania na poziomy najwyższe od 2024 roku. Ryzyko podażowe wydaje się obecnie poważniejsze niż to z 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Co prawda rynek znajduje się w fazie teoretycznej nadpodaży, a surowiec może być częściowo transportowany drogami alternatywnymi wobec Cieśniny Ormuz, jednak świat doznał szoku. Jeśli blokada przeciągnie się na kolejne tygodnie, ceny mogą powrócić do ekstremów sprzed dwóch lat. Warto podkreślić, że obecne poziomy cenowe są nie do zaakceptowania dla amerykańskiego konsumenta. Oznacza to, że administracja Trumpa będzie zmuszona albo do szybkiego militarnego rozstrzygnięcia konfliktu, albo do deeskalacji i doprowadzenia do zawieszenia broni.

BITCOIN

Bitcoin osiągnął na początku marca najwyższe poziomy od miesiąca. Wydaje się, że kryptowaluty ponownie aspirują do miana alternatywy w obliczu ryzyka geopolitycznego, choć doświadczenia z 2022 roku nakazują zachować ostrożność w traktowaniu ich jako „bezpiecznej przystani”. Ostatnie wzrosty napędzało poparcie dla kluczowej ustawy Clarity Act. Jej wejście w życie mogłoby przełożyć się na skokowy wzrost zainteresowania rynkiem krypto ze strony szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. Sam Trump apeluje do sektora bankowego o wypracowanie porozumienia z branżą aktywów cyfrowych i zaprzestanie blokowania jej rozwoju.

EURUSD

Para EURUSD osunęła się na najniższe poziomy od listopada 2025 roku i pozostaje podatna na dalszą deprecjację w przypadku kolejnych wzrostów cen surowców. Wspólna waluta jest szczególnie wrażliwa na drożejący gaz LNG. Z kolei wysokie ceny ropy ograniczają pole manewru Europejskiego Banku Centralnego w kwestii obniżek stóp procentowych. Piątkowe dane NFP z USA wprowadziły dodatkowy szum informacyjny – po bardzo mocnym styczniu, luty przyniósł spadek zatrudnienia o blisko 100 tysięcy osób, przy jednoczesnym wzroście stopy bezrobocia i dynamiki płac. Nadchodzące dane o inflacji (CPI za luty i PCE za styczeń) będą kluczowe. Jakiekolwiek sygnały utrwalania się presji cenowej mogą oddalić perspektywę obniżek stóp w USA, mimo oznak słabości na rynku pracy, który obecnie, ze względu na ogromną zmienność odczytów, jest trudny do jednoznacznej oceny.