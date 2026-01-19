Podsumowanie dnia: Już strach, ale jeszcze nie panika. Trump znów wystraszył rynki

- Amerykańskie rynki w dniu dzisiejszym nie prowadzą notowań z uwagi na święto, jednak ruchy kapitału wciąż można śledzić na rynku kontraktów, a do śledzenia jest dużo. Trump eskalował swoją retorykę wobec Europy i Grenlandii, grożąc 10% cłami na produkty z krajów Europy, które zdecydowały się na wysłanie wojsk na wyspę. Największe straty notuje się na US100, gdzie straty przekraczają 1%. W okolicy 1% pozostaje US500 oraz US2000. Lepiej radzi sobie US30, gdzie straty ograniczone zostały do 0,8%.
- Nie jest to jednak koniec reakcji na deklaracje prezydenta USA. Zbliża się "deadline" odnośnie oczekiwanych przez Donalda Trumpa obniżek oprocentowania kart kredytowych, do których operatorzy i banki ani myślą się stosować. Akcje banków komercyjnych i innych instytucji pożyczkowych czy płatniczych znajdują się pod presją.
- Znacznymi stratami zakończyła się sesja w Europie, rynek wyceniał potencjalne scenariusze gospodarczej konfrontacji między Europą a USA. Największe straty notują producenci samochodów, tracą również niektóre europejskie spółki technologiczne. Wzrosty obserwuje się głównie na spółkach zbrojeniowych. Największe straty notuje CAC40, kontrakty tracą aż 1,9%. Równie słabo wypada holenderski AEX. Kontrakty na DAX i FTSE MIA ograniczają spadki poniżej 1,5%. Relatywnie dobrze radzi sobie Hiszpania i Polska. Kontrakty na główne indeksy tracą dziś tylko 0,4% i 0,2%.
- Francuska giełda jest pod presją nie tylko zagraniczną, ale i lokalną. Użyty został "awaryjny" mechanizm w konstytucji do tymczasowego zatwierdzenia budżetu, co negatywnie wpływa na sentyment inwestorów.
- Euro reaguje na napięcia dużymi wzrostami. Euro umacnia się do dolara o ponad 0,5%. Wzrosty można obserwować również na franku szwajcarskim i funcie brytyjskim.
- Spór między USA a Europą pozwala metalom szlachetnym na przedłużenie wzrostów. Srebro rośnie o ponad 5% i wraca do poziomu 94$. Złoto rośnie o 2%, zbliżając się do 4700 dolarów.
- Ropa pozostaje stabilna wokół poziomu 59 dolarów na ropie WTI. Eksplozja wycen nastąpiła na kontraktach NATGAS, gdzie cena wzrosła aż o 16%, a miejscami wzrosty sięgały 20%. Jest to kumulacja obniżonej produkcji, niskich zapasów i nagłych mrozów, które szybko i fundamentalnie zmieniły sytuację na rynku.
- Niepewność i zmienność ze zdwojoną siłą uderzają w rynek krypto, na którym można obserwować szeroką przecenę. Bitcoin spada o ponad 2,5%, zatrzymując się na poziomie 92,800 dolarów. Gorzej radzi sobie Ethereum, które przecenia się o ponad 4% i osiąga pułap 3200 dolarów.
