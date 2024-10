Podsumowanie dnia: Kawa wybija nowe szczyty, aluminium zyskuje ponad 1,6% wobec obaw o podaż metalu

Intel zyskuje dziś prawie 4% po informacji o uzyskaniu przez spółkę grantu wartego ok. 3,5 mld $ na produkcję półprzewodników dla Pentagonu.

W Europie dominowały dziś lekkie spadki. Niemiecki DAX stracił 0,35%, francuski CAC40 ok. 0,2%, włoski IT40 zamknął się w okolicach poprzedniej ceny zmaknięcia, a Stoxx Europe 600 straciło ok. 0,2%.

Wraz ze zbliżaniem się potencjalnej obniżki stóp procentowych przez Fed spadają rentowności amerykańskich obligacji. Rentowności 10-letnich obligacji spadły do 3,6%, co stanowi najniższą wartość od połowy 2023 r. Spadki notują także rentowności 10-letnich obligacji niemieckich, które spadły do 2,1% (-0,026 p.p. )