Podsumowanie dnia - Kolejne rekordy na Wall Street przy ograniczeniu cen ropy

Wall Street sięga nowych historycznych szczytów , głównie dzięki pozytywnym nastrojom związanym z utrzymaniem zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie .

, głównie dzięki pozytywnym nastrojom związanym z utrzymaniem . US100 zyskuje 1,5% (dzięki ożywieniu na Intelu), a US500 rośnie o 0,9% , osiągając niemal 7300 punktów .

W Cieśninie Ormuz doszło do krótkotrwałej eskalacji – USA przeprowadziły dwa statki , odpierając ataki Iranu. Agencja FARS twierdziła, że trafiono amerykański okręt dwoma pociskami, co zostało zdementowane przez USA .

Iran planuje stworzyć nową instytucję do zarządzania tranzytem w Cieśninie i deklaruje chęć rozmów z partnerami arabskimi w celu rozwiązania sporów.

Izrael uznał ataki Iranu na ZEA za sygnał ostrzegawczy i nie oczekuje dalszej eskalacji .

Ceny ropy spadają : Ropa Brent cofa się o ponad 3% do 110 USD za baryłkę, a WTI spada do 102 USD .

Donald Trump stwierdził, że ochrona statków obniży ceny paliw, a niektóre kraje chcą kupować ropę od USA. Uznał, że Iran chce porozumienia , a incydenty były jedynie „grą”.

Akcje Intela zyskują dziś 14% (wzrost o 440% w 12 miesięcy ). Powodem jest potencjalny powrót współpracy z Apple przy produkcji procesorów.

AMD rośnie o ponad 4% przed publikacją wyników po sesji.

PayPal traci prawie 10% przez mieszane prognozy na przyszłość, mimo solidnych wyników.

Mocne ruchy na Pinterest ; GameStop kontynuuje przecenę przez wątpliwości co do przejęcia eBay .

Palantir pokazał świetne wyniki: przychody 1,63 mld USD (+85% r/r) i zysk 33 centy na akcję (+250% r/r) . Mimo to akcje spadły o 6% przez słabszy od oczekiwań wzrost w amerykańskim sektorze komercyjnym .

ISM dla sektora usług wyniósł 53,6 (nieco poniżej oczekiwań). Nowe zamówienia mocno spadają , a indeks cenowy pozostaje na ekstremalnie wysokim poziomie .

Liczba otwartych miejsc pracy JOLTS spadła do 6,86 mln , co jest zgodne z oczekiwaniami.

RBA podniósł stopy procentowe o 25 pb do 4,35% . Przez wysoką inflację możliwe są kolejne podwyżki; AUDUSD rośnie o 0,32% .

EURUSD utrzymuje się poniżej 1,1700 (ograniczone oczekiwania na podwyżki Fed), a USDJPY po interwencjach odbija do poziomu 158. Akcje spółki od 11 kwietnia 2025 roku wzrosły o ponad 500%. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.