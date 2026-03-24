Podsumowanie dnia: Komentarze Trumpa dają nadzieję Wall Street 🗽Zbliżają się negocjacje z Iranem?

Nastroje inwestorów na Wall Street powoli stabilizują się po komentarzach Donalda Trumpa, który wskazał, że USA rozmawiają 'z właściwymi ludźmi w Iranie', a Teheran chce zawrzeć umowę. Przekazał też, że USA wygrały wojnę, co do której ma nadzieję, że zmierza do końca. Stwierdził też, że w Iranie rządzi już inna grupa ludzi, co sugeruje, że gównył cel wojny został osiągnięty. Trump przekazał też, że wczoraj Iran zrobił coś dobrego, dotyczącego Cieśniny Ormuz, lecz nie doprecyzował co dokładnie miałna myśli. Według źródeł negocjacje USA bezpośrednio z Iranem mogą odbyć się jeszcze w ten czwartek.

Indeks S&P 500 notowany jest płasko i zdołał wymazać spadki z początku sesji; nieco słabiej radzi sobie Nasdaq 100, który spada ponad 0,4%. Na amerykańskim rynku akcji wyraźnie wzrostami wyróżnia się dziś sektor półprzewodników; wzrosty kontynuuje też grupa spółek z sektora ropy i gazu: rosną walory Chevronu, Exxon Mobil. Zyskują akcje amerykańskiego operatora dostaw LNG, Cheniere, które względem minimów z grudnia notują ponad 50% wzrost.

O prawie 5 punktów bazowych rosną rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych do niemal 4,4%, wskazując wciąż silniejszy popyt na bezpieczne aktywa. Wzrost rentowności nakłada presję na metale szlachetne, gdzie złoto próuje stabilizować się po ostatnim krachu, ale wciąż notowane jest poniżej 4400 USD za uncję trojańską.

Słabo wygląda też sektor crypto, gdzie mimo zakupów w funduszach ETF i wyższemu popytowi spot, Bitcoin spada poniżej 70 tys. USD. Analitycy Bernstein wskazali na realne 150 tys. USD za BTC do końca 2026 roku przez poprawę popytu ze strony dużych funduszy i korporacji.

Publikacja wstępnych danych PMI z USA za marzec okazała się rozczarowująca; a wskaźnik nastrojów gospodarczych za oceanem spadł do najniższego poziomu od 11 miesięcy, po słabszych danych z Europy. Indeks przemysłowy okazał się zdecydowanie powyżej oczekiwań, ale usługi istotnie spadły.

PMI USA łączone, za marzec: 51,4 (Oczekiwanie: 51,9; Poprzednio: 51,9)

PMI produkcji: 52,4 (Oczekiwane: 51,5; Poprzednio: 51,6)

PMI usług: 51,1 (Oczekiwanie: 52; Poprzednio: 51,7)

Marcowe dane PMI z największych gospodarek strefy euro przyniosły mieszany obraz koniunktury. Niemcy pozytywnie zaskoczyły w przemyśle, słabiej wypadł jednak sektor usług, a łączny PMI obniżył się. Francja z kolei utrzymała przemysł tuż powyżej neutralnego poziomu, ale usługi i wskaźnik łączony pozostały poniżej 50 pkt, sygnalizując utrzymującą się słabość aktywności gospodarczej.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro (S&P Global), za marzec: 51,4 (prognoza: 49,8; poprzedni wynik: 50,8)

Wskaźnik PMI dla sektora usług: 50,1 (prognoza: 50,5; poprzedni wynik: 51,9)

Wskaźnik PMI łączny: 50,5 (prognoza: 50,4; poprzedni wynik: 51,9)

Niemcy, indeks PMI dla przemysłu S&P Global, marzec: 51,7 (prognoza: 49,5; poprzedni wynik: 50,9)

Indeks PMI dla sektora usług: 51,2 (prognoza: 52,5; poprzedni wynik: 43,5)

Indeks PMI łączny: 51,9 (prognoza: 52,2; poprzedni wynik: 53,5)

Francja indeks PMI dla przemysłu S&P Global, marzec: 50,2 (prognoza: 49,5; poprzedni wynik: 50,1)

Indeks PMI dla sektora usług: 48,3 (prognoza: 49,0; poprzedni wynik: 49,6)

Indeks PMI łączny: 48,3 (prognoza: 49,3; poprzedni wynik: 49,9)

(podsumowanie w toku)

ód

Nastoje poprawiają się dziś w sektorze półprzewodników, elektroniki, banków oraz spółek z rynku ropy i gazu. Wyraźnie słabiej wygląda sektor IT oraz akcje Alphabet (GOOGL.US) i Microsoftu (MSFT.US); oba walory spadają o blisko 3%.

