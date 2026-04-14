Podsumowanie Dnia: Marcowy PPI napędza amerykańskie indeksy!

- Sesja na Wall Street przebiega w wyśmienitym nastroju po marcowym odczycie PPI. Najważniejsze amerykańskie indeksy notują solidne wzrosty. Indeks SP500 rośnie o ponad 1%, Nasdaq zyskuje blisko 1.8%, a Dow Jones zwyżkuje 0,5%
- Marcowy odczyt PPI okazał się zdecydowanie niższy od prognoz (0,5% m/m wobec oczekiwanych 1,1%; bazowy 0,1% wobec 0,5%), co sygnalizuje słabszą presję inflacyjną.
- Mimo to wysokie ceny energii nadal podtrzymują inflację, co może opóźniać obniżki stóp procentowych przez Fed w dalszej części roku.
- Według ostatnich doniesień medialnych, USA i Iran mogą wznowić rozmowy jeszcze w tym tygodniu, a Donald Trump zasugerował, że kolejne decyzje mogą zapaść w ciągu najbliższych dwóch dni. Jednocześnie napięcia rosną wokół cieśniny Ormuz, gdzie USA w ramach presji na Iran blokują część żeglugi.
- Sesja w Europie również przebiegała w dobrych nastrojach, a najważniejsze indeksy zanotowały wzrosty. Brytyjski FTSE 100 zyskał ponad 0,2%, francuski CAC 40 wzrósł o ponad 1,1%, niemiecki DAX zwyżkował o ponad 1,2%, natomiast hiszpański IBEX 35 o blisko 1,5%.
- Również polski parkiet dzisiejszy dzień może zaliczyć do udanych. Zarówno szeroki WIG jak i WIG20 wzrosły o 1,1%, mWIG40 zwyżkował o prawie 1,3%, natomiast sWIG80 zyskał 0,7%.
- Na rynku walutowym obserwujemy osłabienie dolara, który traci wobec pozostałych głównych walut. Negocjacje pokojowe sprzyjają odpływowi kapitału z amerykańskiej waluty, która traktowana jest jako bezpieczna przystań.
- Na rynku metali szlachetnych obserwujemy powrót pozytywnego sentymentu. Złoto zyskuje blisko 2% i oscyluje wokół poziomu 4850 USD, natomiast srebro rośnie o około 5% i testuje 80 USD za uncję.
- Postępujące rozmowy pokojowe wpływają na rynek ropy naftowej, gdzie ceny wyraźnie spadają. Brent traci około 3% i testuje poziom 95 USD za baryłkę.
- Optymizm widoczny jest również na rynku kryptowalut. Bitcoin zyskuje ponad 2% i testuje 75 000 USD, natomiast Ethereum rośnie o ponad 5% i znajduje się powyżej poziomu 2300 USD.
- Dzisiaj poznaliśmy wyniki kolejnych amerykańskich instytucji finansowych, które generalnie pokazały solidny początek sezonu wynikowego, choć reakcje rynku były mieszane.
- BlackRock odnotował mocny wzrost wyników, wspierany wysokimi napływami do funduszy oraz poprawą w segmentach związanych z zarządzaniem aktywami i rozwiązaniami inwestycyjnymi.
- W przypadku JPMorgan wyniki również okazały się bardzo dobre i spółka ponownie pobiła oczekiwania, notując rekordowe przychody oraz silny wzrost w bankowości inwestycyjnej i tradingu. Jednocześnie część wskaźników, takich jak marża odsetkowa i obniżone prognozy dochodów odsetkowych, sprawiła, że rynek ocenił raport jako solidny, ale nie w pełni bez zarzutu.
- Wells Fargo natomiast pokazał słabe wyniki, które rozczarowały rynek. Mimo pewnych oznak stabilizacji, słabsze przychody oraz problemy po stronie jakości wyników sprawiły, że raport został oceniony negatywnie.
Kto zasili AI, ten zarobi. Oracle i Bloom pokazują kierunek
Polski konglomerat: GK Immobile | Bliżej Giełdy, Przemek Staniszewski
Syn2bio i Creotech Quantum wchodzą na giełdę. Hit czy pułapka?
Rynek w euforii po PPI, udaje że Bliski Wschód nie istnieje
