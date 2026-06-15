Kalendarz ekonomiczny: Jen otrzyma wsparcie? (15.06.2026)

Rynki żyją dziś porozumieniem osiągniętym między USA oraz Iranem, co przyćmiewa wszelkie odczyty makroekonomiczne publikowane w największych gospodarkach. Te są zresztą nieliczne. W piątkowy wieczór dotarły do nas jedynie miękkie dane dot. nastrojów konsumentów oraz oczekiwań inflacyjnych opracowane przez Uniwersytet Michigan.

Na dziś zaplanowana jest publikacja kwietniowej w przypadku strefy euro oraz majowej odnośnie Stanów Zjednoczonych produkcji przemysłowej. Inwestorzy wyczekują już jednak jutrzejszych decyzji ws. polityki monetarnej w Australii oraz Japonii, które rozpoczynają bardzo intensywny na tej płaszczyźnie tydzień. Wiele wskazuje na to, że Bank Japonii zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych, podnosząc stopę referencyjną do poziomu 1%.

Dane makroekonomiczne

Piątek

Czerwcowy raport Uniwersytetu Michigan okazał się obiecujący. Roczne oczekiwania inflacyjne spadły do 4,6% (z 4,8% miesiąc wcześniej). 5-letnie spadły jeszcze mocniej (z 3,9% do 3,4%). Indeks nastrojów konsumentów wzrósł zaś do 48,9. (wobec 44,8 w maju).



Kalendarz makroekonomiczny

Poniedziałek

Wtorek

Publikacje wyników spółek

USA

Canopy Growth ( CGC.US ) – BMO (przed otwarciem giełdy)

Quantum ( QMCO.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy)

Dave & Buster’s Entertainment ( PLAY.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy)

Nuvve Holding ( NVVE.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy)

Regencell Bioscience ( RGC.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy)

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę

Ropa naftowa (OIL)

Ogłoszenie porozumienia między USA oraz Iranem doprowadziło do blisko blisko 4,5-proc. spadku cen ropy Brent. Podpisanie umowy ma odbyć się w najbliższy piątek. W międzyczasie odminowywana będzie Cieśnina Ormuz.

Złoto (GOLD)

Spadek globalnego niepokoju doprowadził do… wzrostów cen metali szlachetnych, co wiążemy przede wszystkim ze spadkami rentowności obligacji skarbowych na całym świecie. Cena złota wciąż pozostaje jednak blisko minimów na 2026 r.

NIKKEI 225 (JP225)

Dzisiejsze wieści z Waszyngtonu pozwoliły indeksowi umocnić się o blisko 5%. W nocy z poniedziałku na wtorek czeka nas posiedzenie BoJ, które powinno przynieść podwyżkę stóp procentowych. Dla jedna oraz NIKKEI 225 ważne będzie forward guidance zarysowywane przez decydentów.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB