Podsumowanie dnia: Metale i Wall Street na fali wzrostów; NATGAS radzi sobie gorzej 💡

Powoli zbliżamy się do końca pierwszej w tym tygodniu sesji na rynkach finansowych.

Sentymenty pod koniec dnia w Europie i drugiej fazie sesji na Wall Street wyraźnie się popwrawiły. Kontrakt na US100 rośnie blisko 1%; podczas gdy US500 oraz US2000 rosną odpowiednio 0,7% i 0,8%. Dzisiejsze wzrosty przede wszystkim napędzane są przez spółki technologiczne, o dużej kapitalizacji. Akcje takich spółek jak Oracle, Palantir oraz Applovin zyskują w graniach +5% - +15%. W tym samym czasie Nvidia dodaje 3%, a Broadcom 4%.

Akcje Hims & Hers (HIMS) są dziś pod silną presją przez skumulowany efekt dochodzenia FDA/HHS w sprawie skomponowanych leków GLP‑1 oraz pozwu patentowego Novo Nordisk dotyczącego „kopii” doustnej Wegovy, podczas gdy akcje Novo Nordisk odbijają dzięki postrzeganemu ograniczeniu konkurencji ze strony tańszych preparatów i ogłoszonemu skupowi akcji własnych o wartości do 15 mld DKK.

Indeks Stoxx 600 zyskał 0,7% i pozostaje w rejonie historycznie rekordowych poziomów. Niemiecki indeks DAX zyskał w tym samym czasie 1,15%, a brytyjski ndeks UK100 wymazał wczesne spadki i urósł 0,15%.

Akcje STMicroelectronics (STM) notują podczas dzisiejszej sesji wzrost o ponad 8% po ogłoszeniu znaczącego rozszerzenia współpracy z Amazon Web Services (AWS). Nowa umowa stawia STM w roli strategicznego dostawcy półprzewodników dla infrastruktury chmurowej i centrów danych AWS, obejmując mikrosterowniki, układy analogowe oraz narzędzia wspierające projektowanie chipów.

Najważniejszym wydarzeniem dnia na rynku polskim pozostaje informacja dotycząca InPostu. Mimo że spółka nie jest notowana na polskiej giełdzie, wiadomości na jej temat wywołują szerokie zainteresowanie wśród krajowych inwestorów. InPost poinformował o planowanym wezwaniu na akcje, w ramach którego międzynarodowe konsorcjum inwestorów chce nabyć wszystkie walory po cenie 15,60 euro za akcję. W skład konsorcjum wchodzą fundusz Advent International, FedEx, A&R Investments oraz grupa PPF. Cena zaproponowana w wezwaniu jest niższa niż poziom z oferty publicznej sprzed kilku lat, co zarząd spółki tłumaczy istotną zmianą warunków rynkowych, jaka nastąpiła od momentu debiutu giełdowego. Informacja ta zwraca uwagę inwestorów, ponieważ dotyczy jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek działających w sektorze logistycznym i e-commerce, a jednocześnie pokazuje, jak zmieniło się otoczenie dla spółek wzrostowych w Europie.

Tzw. „trade Takaichi” ponownie znalazł się w centrum uwagi po zdecydowanym zwycięstwie koalicji premier Sanae Takaichi w wyborach do izby niższej. LDP zdobyła 316 z 465 mandatów, a razem z 36 miejscami partii Ishin koalicja uzyskała większość dwóch trzecich (ponad 310 mandatów). Wynik ten usuwa kluczowe bariery legislacyjne i wzmacnia oczekiwania na ekspansję fiskalną, w tym proponowane dwuletnie zawieszenie 8-procentowego podatku od sprzedaży żywności, które rynki postrzegają jako wsparcie dla wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie jako wyzwanie dla stabilności finansów publicznych Japonii.

Bardzo duże wzrosty kontynuują dzisiaj metale szlachetne. SILVER dodaje niemal 7% względem zamknięć piątkowych, a GOLD 2,1%. Obydwa metale wracają powyżej 50-dniowej EMA.

Na rynku Forex bardzo słabo radzi sobie dolar amerykański. Przepaść między innymi walutami jest bardzo duża, mimo iż słabość widzimy również na funcie brytyjskim. Z drugiej strony wzrosty największe skalą widzimy na franku szwajcarskim oraz dolarze australijskim.

Cena gazu ziemnego traci ponad 6% na otwarciu tygodnia, cofając się o 12% od piątkowego szczytu i testując wsparcie przy 3,2 USD/MMBtu – lokalne minima sprzed tygodnia. Główne czynniki to poprawa prognoz pogody (ocieplenie w USA po mrozach zmniejsza zapotrzebowanie grzewcze) oraz słabszy popyt przemysłowy, mimo spadku zapasów o 360 bcf – zapasy wciąż powyżej zeszłorocznych poziomów. Przełamanie wsparcia otworzyłoby drogę do strefy 2,8-3,0 USD/MMBtu.