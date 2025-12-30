Podsumowanie dnia - Metale szlachetne odbijają, FOMC wskazuje na możliwe dalsze obniżki

- Minutes FOMC wskazuje na większy priorytet rynku pracy nad inflacją, choć niektórzy członkowie chcieliby obecnie dłuższej przerwy. Wydźwięk minutes jest jednak minimalnie gołębi, ze względu na to, że większość członków widzi perspektywy obniżek stóp procentowych, jeśli inflacja będzie spadać zgodnie z oczekiwaniami
- EURUSD minimalnie odbija po minutes, reszta najważniejszych rynków nie reaguje znacząco, pomimo minimalnie gołębiego wydźwięku
- Dla wielu rynków giełdowych w Azji oraz Europie dzisiejsza sesja była ostatnią w roku. Niemiecki indeks kasowy DAX zyskał niecałe 0,6%, natomiast kontrakty terminowe zyskiwały nawet 1% znajdując się w okolicach historycznych szczytów
- JAP225 zyskuje w trakcie dnia, choć indeks kasowy stracił na wartości niemal 0,4%. JAP225 znajduje się niecałe 4% od historycznych szczytów
- UK100 znajduje się na historycznychs szczytach, znajdując się coraz bliżej 10000 punktów. Jutrzejsza sesja w UK jest skrócona
- Amerykańskie kontrakty na indeksy z Wall Street przedłużają wyprzedaż z początku tygodnia. US500 traci minimalnie w trakcie sesji. Jutro sesja na Wall Street odbywa się normalnie
- EURUSD w trakcie dzisiejszej sesji był dosyć zmienny. Para kontynuuje jednak wyprzedaż rozpoczętą 24 grudnia, testując obecnie poziomu 1,1750
- Inflacja w Hiszpanii za grudzień spadła do 2,9% r/r z poziomu 3,0%, przy oczekiwaniu spadku do 2,8% r/r. Miesięcznie inflacja wzrosła o 0,3% m/m
- Indeks PMI dla regionu Chicago za grudzień rośnie do poziomu 43,5, przy oczekiwaniu na poziomie 40 oraz przy poprzednim poziomie 36,3. Warto jednak podkreślić, że jest to bardzo zmienny wskaźnik, dlatego taka skala odbicia nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę poprawę perpektyw gospodarczych w USA
- Ceny ropy rosną, ponieważ perspektywy pokojowe na Ukrainie słabną po spotkaniu Trump-Zełenski oraz doniesieniach o atakach dronów na posiadłość prezydenta Rosji. Ropa Brent utrzymuje się powyżej 61 USD, ale brak jest impetu wzrostowego
- Zwrot w podaży niklu: Ceny wzrosły dziś o 6% po informacjach, że Indonezja, największy światowy producent, planuje ograniczyć wydobycie o jedną trzecią, aby walczyć z globalną nadpodażą.
- Gwałtowna podwyżka wymogów depozytowych na COMEX wywołała w poniedziałek 15-procentową korektę (licząc od szczytu do dołka), choć długoterminowy popyt ze strony sektorów fotowoltaicznego i AI pozostaje nieelastyczny, co nie sugeruje rychłej destrukcji popytu. Srebro redukuje dzisiaj sporą część wczoraszjego cofnięcia.
- Zmienność gazu ziemnego: Ceny gazu znalazły się powyżej 4 USD/MMBtu dzięki silnym spadkom zapasów w ostatnim czasie. Choć wskazuje się na możliwe krótkoterminowe spadki temperatur, styczeń ma pozostać relatywnie ciepły
- Goldman Sachs w najnowszych prognozach wskazuje na dalsze wzrosty cen złota do 4900 USD oraz na dalsze spadkowe perspektywy dla ropy
