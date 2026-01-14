Podsumowanie dnia - Mocne cofnięcie Wall Street oraz rekordy srebra wobec napięć geopolitycznych

- Kontrakty na amerykańskie indeksy wyraźnie traciły na wartości podczas dzisiejszej sesji, wobec rosnącej niepewności geopolitycznej oraz zmniejszającym się perspektywom na cięcia stóp procentowych
- Spekuluje się, że w najbliższych dniach mogłoby dojść do jakiegoś rodzaju interwencji USA w Iranie. Wskazuje się, że niektóre jednostki USA w Katarze dostały rozkazy opuszczenia bazy
- Na fali niepewności obserwujemy kolejne wzrosty cen metali szlachetnych. Złoto przebija barierę 4600 USD za uncję, a srebro znajduje się powyżej 90 USD za uncję. W tym momencie pojawiają się również spekulacje o ograniczonej dostępności metalu pod dostawy, choć jednocześnie warto zauważyć, że zapasy srebra na COMEX są obecnie bliskie rekordom
- US500 tracił ponad 1%, natomiast US100 zniżkował o 1,6%
- W tle mamy również rozczarowania wynikami amerykańskich banków, choć w wiekszości wyniki były powyżej oczekiwań lub zaliczały pozytywną dynamikę. Bank of America tracił nawet powyżej 5%, a Citi tracił powyżej 4%. Mniejsze spadki były widoczne na Wells Fargo oraz JP Morgan. Jutro poznamy wyniki Goldman Sachs
- Rosnące niepokoje związane z potencjalną interwencją USA w Iranie powodują nie tylko wzrosty cen ropy, ale również cofnięcie na amerykańskim rynku akcji
- Dane o inflacji PPI zaskoczyły wyższymi odczytami od oczekiwań. PPI w ujęciu rocznym wyniosło 3%, miesiąc do miesiąca odczyt wyniósł 0,1%. Mocnym zaskoczeniem jest jednak odczyt inflacji bazowej dla producentów, gdyż ostatecznie inflacja Core PPI wzrosła do 3,0% r/r przy oczekiwaniu spadku do 2,7% r/r. Miesięcznie był to wzrost aż o 0,3%
- Wyraźnie powyżej oczekiwań wypadła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła za listopad o 0,6%, przy oczekiwaniu 0,4%. W ujęciu rocznym nastąpił spadek dynamiki z 3,47% do 3,3%.
- EURUSD próbował dzisiaj odbijać, ale mocne dane z USA oraz komentarze ze strony Bostica czy Kashkariego wskazują, że nie powinniśmy liczyć na rychłe obniżki ze strony Rezerwy Federalnej
- Kolejny raz Sąd Najwyższy nie opublikował swojej decyzji dotyczącej legalności ceł Donalda Trumpa. Nie jest znany dzień ten publikacji, dlatego można teoretycznie spodziewać się go codziennie w okolicach godziny 16:00
- Anthropic oraz OpenAI idą w ślady za SpaceX i poczyniają pierwsze kroki w kierunku IPO
- Akcje BP tracą po zapowiedzi odpisu do 5 mld GBP w 4Q, głównie w biznesach związanych z transformacją energetyczną.
- Spółka farmaceutyczna Novo Nordisk sygnalizuje gotowość do agresywnych M&A w obszarze otyłości po przegranej licytacji o Metserę.
- Model ilościowy Fed z Atlanty wskazuje, że wzrost PKB w IV kwartale mógł wynieść nawet 5,3%
