US OPEN: Spółki technologiczne oraz Iran nadają kierunek rynku

Czwartkowa sesja rozpoczyna się wśród burzy ważnych informacji - zarówno z rynku giełdowego, jak i ze świata polityki. Kurs kontraktów terminowych na główne indeksy w USA przed otwarciem wskazuje na znaczną niepewność, ale też umiarkowany optymizm. Najbardziej rośnie US2000, ze wzrostem rzędu 0,4%.
Mimo szeregu ważnych informacji z rynku, w centrum uwagi pozostaje konflikt oraz negocjacje między USA a Iranem. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Pomimo szeregu wypracowanych kompromisów wciąż nie jest jasny status kluczowych zagadnień: zapasów wzbogaconego uranu oraz kontroli nad cieśniną Ormuz. „Najwyższy przywódca” Iranu miał osobiście zabronić jakichkolwiek prób przekazania zgromadzonych materiałów rozszczepialnych.
SpaceX opublikował długo oczekiwany prospekt IPO. Inwestorzy są podekscytowani, jednak pojawia się wiele pytań dotyczących liczb i deklaracji zawartych w dokumencie.
Komunikaty dyplomatyczne z Iranu oraz seria nowych uderzeń w rafinerie w Rosji windują ceny ropy. Brent wchodzi na poziom powyżej 108 USD za baryłkę.
Dane makroekonomiczne:
Indeks Fed z Filadelfii załamał się, spadając do poziomu -0,4 wobec oczekiwanych 18,2, co wskazuje na fatalny sentyment biznesowy w jednym z najważniejszych stanów USA.
Pozwolenia na budowę wzrosły powyżej oczekiwań, osiągając 1,44 mln, co może wskazywać na poprawę sentymentu w sektorze budowlanym oraz wzrost inwestycji w skali kraju.
Wnioski o zasiłek okazały się minimalnie niższe od oczekiwań, na poziomie 210 tys. - i wyniosły 209 tys.
Indeksy PMI pokazały zaskakująco silną kondycję amerykańskiego przemysłu, z odczytem powyżej 55. Usługi okazały się jednak słabsze od oczekiwań - indeks spadł do 50,9 punktu.
US100 (D1)
Popyt próbuje odzyskać inicjatywę, odrabiając niedawne spadki i próbując wrócić do poziomu ostatniego szczytu. Średnie EMA zachowują silnie wzrostową dynamikę, a RSI znacząco spadł, jednak wciąż znajduje się na poziomach bliskich „wykupienia”. MACD wysyła jednak sygnał spadkowy. Jeśli podaż zdominowałaby kierunek na indeksie, pierwszym celem byłby poziom Fibo 61,8 (28 445). Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- IBM (IBM.US): Kurs akcji spółki rośnie na otwarciu o ok. 4% po tym, jak podano do wiadomości publicznej, że spółka otrzyma ok. miliard dolarów grantu od Departamentu Handlu na rozwój technologii komputerów kwantowych. Na fali wydatków „kwantowych” korzystają też mniejsze spółki, takie jak Rigetti oraz D-Wave, które rosną po kilkanaście procent.
- Deere & Co. (DE.US): Producent maszyn rolniczych spadł o ok. 3% na otwarciu pomimo świetnych wyników, znacznie powyżej oczekiwań. Powodem pesymizmu inwestorów jest podtrzymanie prognoz zysku na obecny rok bez zmian mimo poprawy rentowności.
- Walmart (WMT.US): Największa sieć supermarketów w USA traci ok. 2% po wynikach. Powodem jest EPS niższy od oczekiwań.
- Intuit (INTU.US): Kurs spółki załamuje się po publikacji wyników. Spółka ma zwolnić 17% swojej załogi, jednocześnie publikując wyniki powyżej oczekiwań zarówno pod względem EPS, jak i przychodów. Cena spada o ok. 20%. Głównym impulsem dla spadków są gorsze od oczekiwanych wyniki wybranych segmentów działalności spółki oraz negatywny sentyment do spółek SaaS.
- Nvidia (NVDA.US): Największa spółka świata oraz lider wśród producentów kart graficznych opublikowała kolejne wyniki, w których pobiła oczekiwania. Wzrost rentowności oraz przychodów nie przełożył się jednak na wzrost wycen, co może wskazywać, że wyniki spółki były już uwzględnione w cenach.
