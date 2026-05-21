US OPEN: Spółki technologiczne oraz Iran nadają kierunek rynku

Czwartkowa sesja rozpoczyna się wśród burzy ważnych informacji - zarówno z rynku giełdowego, jak i ze świata polityki. Kurs kontraktów terminowych na główne indeksy w USA przed otwarciem wskazuje na znaczną niepewność, ale też umiarkowany optymizm. Najbardziej rośnie US2000, ze wzrostem rzędu 0,4%.

Mimo szeregu ważnych informacji z rynku, w centrum uwagi pozostaje konflikt oraz negocjacje między USA a Iranem. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Pomimo szeregu wypracowanych kompromisów wciąż nie jest jasny status kluczowych zagadnień: zapasów wzbogaconego uranu oraz kontroli nad cieśniną Ormuz. „Najwyższy przywódca” Iranu miał osobiście zabronić jakichkolwiek prób przekazania zgromadzonych materiałów rozszczepialnych.

SpaceX opublikował długo oczekiwany prospekt IPO. Inwestorzy są podekscytowani, jednak pojawia się wiele pytań dotyczących liczb i deklaracji zawartych w dokumencie.

Komunikaty dyplomatyczne z Iranu oraz seria nowych uderzeń w rafinerie w Rosji windują ceny ropy. Brent wchodzi na poziom powyżej 108 USD za baryłkę.

Dane makroekonomiczne:

Indeks Fed z Filadelfii załamał się, spadając do poziomu -0,4 wobec oczekiwanych 18,2, co wskazuje na fatalny sentyment biznesowy w jednym z najważniejszych stanów USA.

Pozwolenia na budowę wzrosły powyżej oczekiwań, osiągając 1,44 mln, co może wskazywać na poprawę sentymentu w sektorze budowlanym oraz wzrost inwestycji w skali kraju.

Wnioski o zasiłek okazały się minimalnie niższe od oczekiwań, na poziomie 210 tys. - i wyniosły 209 tys.

Indeksy PMI pokazały zaskakująco silną kondycję amerykańskiego przemysłu, z odczytem powyżej 55. Usługi okazały się jednak słabsze od oczekiwań - indeks spadł do 50,9 punktu.

US100 (D1)

Popyt próbuje odzyskać inicjatywę, odrabiając niedawne spadki i próbując wrócić do poziomu ostatniego szczytu. Średnie EMA zachowują silnie wzrostową dynamikę, a RSI znacząco spadł, jednak wciąż znajduje się na poziomach bliskich „wykupienia”. MACD wysyła jednak sygnał spadkowy. Jeśli podaż zdominowałaby kierunek na indeksie, pierwszym celem byłby poziom Fibo 61,8 (28 445). Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: