Podsumowanie dnia: Otrzeźwienie na Wall Street. Dane makro budzą obawę o koniunkturę (21.02.2025)

Aktywność biznesowa w USA otarła się o spadki. Zbiorczy wskaźnik PMI w lutym spadł niespodziewanie spadł do 50,4 (prognoza 53,2; poprzednio 52,7), głównie za sprawą niepewności wobec zmian wydatków rządu federalnego oraz ekonomiczne skutki ceł Donalda Trumpa.

Zapaści uległy również nastroje konsumentów - wskaźniki sentymentu i oczekiwań wg Uniwersytetu w Michigan nieoczekiwanie spadły (kolejno do 64,7 oraz 64) w wyniku obaw o presję inflacyjną.

Złoto zyskuje 0,05% do 2940 USD za uncję trojańską i powraca do lekkich wzrostów, edukując wcześniejsze spadki. Wzrosty na złocie odzwierciedlają obawy o wpływ polityki Donalda Trumpa na amerykańską i globalną gospodarkę.

OIL.WTI traci 2,80% do 70.50 USD za baryłkę. Spadki są wynikiem obaw inwestorów o stan amerykańskiej gospodarki po publikacji słabszych danych makroekonomicznych. Polityka Trumpa zaczyna być widoczna w pierwszych danych wyprzedzających, takich jak dzisiejsze raporty PMI i UoM.

Kryptowaluty wymazują wzrosty z pierwszej części dnia. Na spadki wpływa gorszy sentyment na Wall Street oraz kradzież blisko 1,4 mld USD w Ethereum z oficjalnego hotwalletu ByBit. Bitcoin traci 1,40% do 97000 USD, Ethereum 2,00% do 2685 USD, a rynek pozostałych altcoinów 1,85% do łącznej kapitalizacji na poziomie 888 mld USD.