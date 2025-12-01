Podsumowanie dnia: Początek grudnia pod znakiem tąpnięcia na rynku krypto

- Pierwsza w tym tygodniu oraz w samym grudniu sesja na międzynarodowych rynkach finansowych stała pod znakiem spadków wycen większości instrumentów.
- W Europie spadki przeważały między innymi na niemieckim DAXie, który stracił na rynku kasowym 1%. Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy ciągną w dół kluczowych przedstawicieli przemysłu w regionie.
- Polska gospodarka w trzecim kwartale 2025 roku utrzymała solidne tempo wzrostu. Produkt Krajowy Brutto zwiększył się o 3,8% w ujęciu rocznym i o 0,9% w ujęciu kwartalnym, przewyższając wcześniejsze szacunki GUS oraz konsensus rynkowy. Wzrost napędzały przede wszystkim inwestycje, które wzrosły o 7,1% rok do roku, głównie w sektorze publicznym i samorządowym, oraz wydatki publiczne, które zwiększyły się o 7,4% r/r. Konsumpcja gospodarstw domowych rosła w tempie 3,5% r/r, co wskazuje na stabilną strukturę wzrostu bez nadmiernej presji inflacyjnej. Popyt krajowy zwiększył się o 3,7% r/r, eksport o 6,1% r/r, a import o 5,9% r/r. Warszawskie indeksy delikatnie zyskały na fali pozytywnych informacji płynących z gospodarki.
- Na Wall Street sentymenty w drugiej części dnia nieco się poprawiły, pomimo negatywnego początku sesji. Nie zmienia to jednak faktu, że najważniejsze indeksy tracą w ujęciu intraday. Nasdaq traci obecnie 0,1%, a S&P500 0,07%.
- W listopadzie sektor przemysłowy w USA nadal się kurczy. Wskaźnik ISM dla przemysłu wyniósł 48,2 punktu, podczas gdy prognozowano 49,0. Indeks nowych zamówień spadł do 47,4, a zatrudnienie w przemyśle obniżyło się do 44,0, co oznacza słabszy popyt i redukcję miejsc pracy w tym sektorze. Sektor usług natomiast rośnie, ponieważ ISM dla usług wyniósł 58,5 punktu, powyżej prognoz.
- Na rynku Forex podczas dzisiejszej sesji najlepiej radzi sobie jen japoński w reakcji na najnowsze komentarze prezesa Banku Japonii (ang. Bank of Japan; BOJ), który po raz pierwszy od miesięcy klarownie zasugerował możliwość podwyżki stóp procentowych podczas grudniowego posiedzenia BOJ.
- Na rynku surowców w szeczególności wyróźnia się SILVER, który zyskuje 3,5% wybijając się tym samym na nowe szczyty. Złoto również radzi sobie bardzo dobrze. Notowania kontraktu GOLD zyskują 0,6%.
- Najbardziej pesymistycznym miejscu na rynku jest obecnie jednak sfera kryptowalut i spółek opartych o tę gałąź gospodarki. Bitcoin osuwa się dzisiaj 6,6%, a akcje Strategy Inc traciły nawet 12% na fali komentarzy CEO spółki, o technicznej możliwości wyprzedaży Bitcoina w sytuacji kryzysowej, co według inwestorów godzi nieco wobec dotychczasowego, euforycznego stanowiska Michaela Saylora.
