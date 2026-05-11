Podsumowanie dnia: Półprzewodniki odwracają uwagę od Iranu

- Poniedziałkowa sesja kończy się niewielkimi wzrostami na większości indeksów w USA, mimo turbulentnego otoczenia geopolitycznego. Kontrakty na indeksy Wall Street zyskują średnio 0,2 - 0,3%. Liderem wzrostów jest Russell 2000, który umacnia się o ponad 0,8%.
- Donald Trump użył mocnych słów w kontekście negocjacji z Iranem. Nazwał on warunki strony irańskiej niemożliwymi do zaakceptowania. Wielu analityków wskazuje na niekorzystną sytuację prezydenta i klęskę jego polityki wobec Islamskiej Republiki. Axios donosi, że administracja prezydenta może rozważyć wznowienie działań wojennych.
- Rynek akcji wydaje się jednoznacznie skoncentrowany na wycenach spółek z sektora półprzewodników - niemal cały sektor notuje kilku- lub kilkunastoprocentowe wzrosty na fali oczekiwań i sentymentu. Umacniają się Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ oraz AMD.
- Euforia na rynku półprzewodników rozlewa się też na sektory powiązane z rozbudową centrów danych. Zyskują spółki zajmujące się zasilaniem, magazynowaniem energii, infrastrukturą, ale również usługami. W gronie tym można znaleźć m.in. Plug Power czy Target Hospitality, które rosną o kilkanaście procent.
- OpenAI tworzy podspółkę specjalizującą się we wdrożeniach AI. Spółka ma świadczyć usługi wsparcia i konsultingu dla podmiotów chcących wprowadzić rozwiązania AI.
- Narodowe Stowarzyszenie Agentów Nieruchomości opublikowało dane dot. sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu. Odczyt okazał się minimalnie słabszy od oczekiwań, wynosząc 4,02 mln wobec prognoz na poziomie 4,05 mln. Siłę rynku pokazuje rewizja w górę danych za marzec- do 4,01 mln.
- Sentyment w Europie pozostaje wyraźnie słabszy niż w USA, a wyniki indeksów na koniec sesji były mieszane. Najlepiej poradziły sobie polski WIG20 i włoski FTSE MIB, gdzie wzrosty sięgnęły 0,7–1,4%. Indeks Eurostoxx50 stracił ponad 0,3%.
- OpenAI udostępnia Komisji Europejskiej dostęp do swoich narzędzi związanych z cyberbezpieczeństwem.
- Komisja Europejska rozważa wznowienie programu subsydiów dla mniejszych lotnisk, co wspiera akcje europejskich linii lotniczych.
- Inflacja w Norwegii w ujęciu rocznym okazała się zbliżona do oczekiwań, osiągając poziom 3,4%.
- Na rynku walut dominuje funt brytyjski, który umacnia się o 0,4–0,8% względem głównych par walutowych.
- Kakao umacnia się o ponad 10%, co jest uzasadnione obawami o podaż surowca w kontekście m.in. niedoboru nawozów.
- Komentarze Donalda Trumpa odnośnie potencjalnego fiaska negocjacji z Iranem wspierają ceny ropy, która rośnie o ponad 3%. Brent wraca powyżej 104 USD.
- Wzrost inflacji w Chinach daje nadzieję na większą aktywność przemysłową - ceny miedzi i aluminium rosną o ponad 2%.
- Srebro skraca dystans do złota, rosnąc o ok. 6%.
- Sentyment wobec kryptowalut pozostaje mieszany, jednak z przewagą optymizmu. Bitcoin rośnie o ponad 1% i wspina się powyżej 81 000 USD. Gorzej radzi sobie Ethereum, notując symboliczny wzrost poniżej 0,5%. Bardziej zyskuje Solana, która umacnia się o ponad 2%.
