Podsumowanie dnia: Ropa traci 8% wspierając wzrosty na Wall Street i EURUSD

Raport Axios, wskazujący na finalizację wstępnych warunków porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, a Iranem spowodował silne tąpnięcie cen ropy z okolic 110 USD do blisko 96 USD za baryłkę, ale w godzianch późniejszych niemal połowa tego ruchu została wymazana po komentarzach Iranu, który jak zwykle - schłodził optymizm, wskazując, że droga do przełomu jest wciąż odległa. Wskazany w raporcie Axios okres na podpisanie memorandum między Teheranem a Waszyngtonem to 48 godzin - jeśli do tego czasu nie zostnaie osiagnięte wstępne porozumienie, USA mogą wrócić do atakowania Iranu i kontynuować operację "Freedom" w Cieśninie Ormuz.
Mimo to nadziej na deeskalację oraz silne wyniki spółek amerykańskich w tym AMD (które zyskuje ponad 16%) sprzyjają momentum na Wall Street, gdzie Nasdaq 100 i S&P 500 rosną odpowiednio o ponad 1,6% i 1,1%. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich spadają dziś o ponad 6 punktów bazowych,ale wciąż kształtują się na wysokim poziomie 4,35% - słabszy dolar sprzyja bykom na eurodolarze.
Akcje Nvidii rosną dziś o ponad 4% w otoczeniu euforycznych wzrostów całego sektora półprzewodników, podczas gdy Alphabet (Google) osiąga nowe historyczne maksima, docierając do poziomu 400 USD za akcję.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym według raportu ADP za kwiecień wyniosła 109 tys. wobec prognozowanych 120 tys. Odczyt okazał się wyraźnie wyższy niż 70 tys. zanotowane w marcu, choć nieco słabszy od oczekiwań rynku.
Inflacja producencka PPI w strefie euro wyniosła 2,1% r/r wobec prognoz na poziomie 1,8% oraz -3% poprzednio, co może wspierać bardziej jastrzębie nastawienie Europejskiego Banku Centralnego wobec polityki stóp procentowych.
Kontrakty na ropę Brent (OIL) tracą dziś 8% w ujęciu intraday. Tygodniowa zmiana zapasów ropy i paliw według danych EIA w USA wyniosła:
- Ropa naftowa: +2,3 mln baryłek (prognoza: -2,7 mln baryłek; poprzednio: -6,23 mln baryłek)
- Benzyna: -2,5 mln baryłek (prognoza: -1,7 mln baryłek; poprzednio: -6,08 mln baryłek)
- Destylaty: -1,20 mln baryłek (prognoza: -2,0 mln baryłek; poprzednio: -4,49 mln baryłek)
Metale szlachetne radzą sobie świetnie - złoto i srebro notują odpowiednio 3% i 6% wzrost, a Bitcoin zbliżył się do 83 tys. USD - najwyższego poziomu od 1 lutego - od tego czasu spadł do ok. 81,3 tys. USD.
Wykres EURUSD (D1)
Para notuje dziś wzrost do blisko 1.175 wsparta spadającymi rentownościami obligacji amerykańskich i spadkiem cen ropy. Mimo tąpnięcia na rynkach energii scenariusz umowy pokojowej między Teheranem a Waszyngtonem w dalszym ciągu wydaje się odległy - jednak jeśli doszedłby do skutku, byki mogłyby znaleźć siłę by wrócić do poziomu ponad 1.18 na eurodolarze. W ostatnich dniach średnia EMA200 zadziałała kilkukrotnie jako silny poziom wsparcia i obecnie przebiega w pobliżu 1.1666
Najsłabszymi komponentami wśród największych spółek w USA są dziś walory firm z rynku ropy i gazu, którym naturalnie ciąży spadek cen ropy, ale nie brak też innych spółek wyraźnie "niedotrzymujących" tempa bykom. Najciekawszym przypadkiem wydaje się Arista Networks, która choć pozostaje jednym z wiodących beneficjentów trendu AI - notuje ponad 17% spadek cen akcji po wynikach. Słabo radzi sobie też szerszy sektor spółek z branży oprogramowania: Salesforce i ServiceNow. Wyraźne wzrosty notuje koszyk akcji spółek BigTech, gdzie wyróżnia się Nvidia z ponad 4% wzrostem oraz Alphabet (Google), który notuje prawie 3% skok. Szeroki sektor półprzewodników radzi sobie świetnie - akcje TSMC szarżują ponad 5%, a AMD, ASML i LamReserach przewodzą wzrostom chipów.
