Analiza techniczna: Bitcoin wzrósł do ważnej strefy oporu

Cena Bitcoina wzrosła dziś do niemal 83 tys. dolarów, zbliżając się do kluczowego poziomu oporu w postaci 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia). Po dotarciu do niej nastroje ochłodziły się, a cena cofnęła się o ok. 1 tys. USD i obecnie kształtuje się na poziomie 81,4 tys. dolarów za token. Czy bykom wystarczy paliwa do wzrostów i przekroczenia kluczowej linii, oddzielającej trend spadkowy od wzrostowego? Trwalszy powrót hossy wymagałby prawdopodobnie niższych cen ropy, a coz a tym idzie stabilizacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Taki scenariusz jest dziś możliwy,ale trudno powiedzieć, czy jego prawdopodobieństwo jest naprawdę tak wysokie, jak sygnalizują nagłówki amerykańskich mediów. Odpowiedź Iranu na raport Axios była dość chłodna.
Z drugiej strony, jeśli strona irańska zgodzi się przynajmniej na część kluczowych żądań USA w zakresie kontroli nad Ormuz i swobodnego frachtu oraz kontroli obiektów nuklearnych i wzbogacania uranu - Bitcoin może otrzymać wiatr w żagle, wsparty poprawą klimatu regulacyjnego w USA (Clarity Act), napływami do funduszy ETF, strukturalną słabością dolara i rentowności oraz ogólnym powrotem momentum do aktywów negatywnie skorelowanych z dolarem, który ostatnio "zyskiwał" głównie na fali solidnych danych makro i rosnących cen towarów energetycznych. Kluczowym poziomem wsparcia dla Bitcoina pozostają okolice 79 - 80 tys. USD, które przez dłuższy czas stanowiły waży opór, następnie poziom 75-76 tys. USD i kolejny - 70 tys. USD. Z drugiej strony przekroczenie EMA200 mogłoby otworzyć bykom drogę do 90 tys. USD i wymazania impulsu spadkowego ze stycznia 2026 roku.
Źródło: xStation5
