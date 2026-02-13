Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp

- Wall Street kończy tydzień wzrostami. Główne indeksy w USA rosną dziś o ok. 0,5%. Wyjątkiem jest Russell 2000, którego kontrakty drożeją niemal 2% w wyniku danych makroekonomicznych dających nadzieję na obniżki stóp. To właśnie spółki z tego indeksu skorzystają na nich najbardziej. Mimo wzrostowej sesji w piątek indeksy kończą zauważalnie poniżej otwarcia z poniedziałku.
- Amerykański BLS opublikował dane o inflacji za styczeń, które okazały się poniżej oczekiwań. Roczny wzrost cen wyniósł 2,4% wobec oczekiwań na poziomie 2,5%. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,2% wobec oczekiwanych 0,3%. Inflacja bazowa znalazła się w celu, osiągając 2,5% rocznie oraz 0,3% miesięcznie.
- Sezon wyników spółek technologicznych wciąż trwa. Arista Networks oraz Applied Materials pozytywnie zaskakują i rosną odpowiednio o (ponad) 5% i 8%.
- Mieszana sesja w Europie. Umiarkowane wzrosty, ograniczone do 0,5%, zanotowały DAX, szwajcarski SMI oraz FTSE 100. Wśród liderów spadków znajdują się Włochy z FTSE MIB, polski WIG20 oraz IBEX 35, gdzie spadki przekraczają 1,5%. Lepiej radzi sobie CAC 40, gdzie spadki zostały ograniczone do 0,4%.
- Eurostat opublikował wstępne dane o wzroście gospodarczym w Unii Europejskiej, które okazały się zgodne z oczekiwaniami. Rocznie PKB UE wzrosło o 1,3%, a kwartalnie wzrost wyniósł 0,3%. Powyżej oczekiwań okazały się dane o handlu i zatrudnieniu. Zatrudnienie wzrosło we wspólnocie o 0,7%, a nadwyżka handlowa powiększyła się do 12,6 mld euro.
- Niemiecka firma przemysłowo-budowlana Ingersoll znacznie pobiła oczekiwania inwestorów. Wyceny spółki rosną o ponad 6%.
- Metale szlachetne odrabiają część niedawnych strat. Srebro rośnie o 3,5%, a złoto drożeje o ponad 2%.
- Na rynku walutowym średnio o 0,2–0,3% umacniają się funt brytyjski oraz dolar nowozelandzki. Ograniczoną przecenę można obserwować na walutach Europy Środkowo-Wschodniej.
- Bardzo dobre wyniki Coinbase wyciągają w górę rynek kryptowalut. Spółka zauważalnie pobiła oczekiwania oraz pochwaliła się dużymi rezerwami gotówki, co pozwoliło na wzrost wycen o ponad 15%. Bitcoin rośnie o 4,5%, zatrzymując się na poziomie ok. 69 000 dolarów, a Ethereum umacnia się o ponad 6% i powraca powyżej poziomu 2 000 dolarów.
