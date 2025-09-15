Podsumowanie dnia: Rynki czekają na decyzje FED

- Na Wall Street rynki coraz wyraźniej grają pod nadchodzące obniżki stóp procentowych przez FED. Kontrakty na indeks US100 rosną o około 0,6%, a szeroki US500 zyskuje około 0,35%, co pokazuje pozytywne nastawienie inwestorów do łagodzenia polityki monetarnej.
- Indeks NY Empire State za wrzesień wyniósł -8,7, co jest znacząco poniżej prognozowanych 4,9 oraz poprzedniego poziomu 11,9. Wynik ten wskazuje na pogorszenie koniunktury w sektorze produkcyjnym stanu Nowy Jork i spadek aktywności gospodarczej.
- Alphabet (firma matka Google) osiągnął po raz pierwszy kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów, dołączając do elity korporacyjnej razem z Apple i Microsoftem. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są rosnące przychody (zwłaszcza z AI, usług chmurowych i produktów cyfrowych) oraz pozytywne orzeczenie sądowe w USA, które odrzuciło plany przymusowego podziału firmy.
- Chiny prowadzą dochodzenie antymonopolowe przeciwko Nvidii, zarzucając jej monopolizację rynku półprzewodników i dyskryminację chińskich firm, co spowodowało spadek kursu akcji Nvidii oraz indeksu US100. Problemy te, wraz z rosnącą konkurencją lokalnych producentów i restrykcjami eksportowymi ze strony USA, mogą znacząco utrudnić działalność Nvidii na chińskim rynku.
- W Europie dominowały wzrosty. Główne indeksy takie jak ITA40 +0,87%, EU50 +0,69%, FRA40 +0,72% i DE40 +0,06% delikatnie wzrosły. Jedynie indeks szwajcarski SUI20 odnotował spadek o 0,36%.
- Na GPW inwestorzy również zachowali optymizm. WIG wzrósł o 1%, podobnie jak WIG20, który również zyskał 1%. Pozytywnie zachowały się także indeksy szerokiego rynku jak mWIG40, który urósł o 1,2%. Jedynie sWIG80 odnotował lekki spadek o 0,07%, wskazując na umiarkowaną korektę w segmencie małych spółek.
- W Szwajcarii inflacja producencka (PPI) odnotowała w sierpniu największy spadek od dłuższego czasu. Wskaźnik rok do roku obniżył się do -1,8%, wobec -0,9% miesiąc wcześniej. Tak silny spadek wskazuje na wyraźny spadek presji kosztowej w sektorze produkcyjnym, co może mieć wpływ na przyszłą politykę monetarną Narodowego Banku Szwajcarii.
- Inflacja CPI w Polsce za sierpień wyniosła 2,9% rok do roku, nieco wyżej niż poprzedni odczyt 2,8% r/r oraz minimalnie powyżej oczekiwań rynku. W ujęciu miesięcznym inflacja utrzymała się na poziomie 0,0%, po spadku o -0,1% w lipcu. Choć odczyt jest lekko wyższy od prognoz, różnica jest symboliczna.
- Indeks dolara zszedł dzisiaj do najniższego poziomu od 3 tygodni (USDIDX: -0,2%), odzwierciedlając narastającą na rynku gołębią presję na obniżki procentowe w USA. Rynek w pełni wycenia cięcie o 25 pb podczas środowego FOMC, oczekując jednocześnie bardziej zdecydowanej zmiany w języku Powella. Najsilniejszą walutą G10 jest dzisiaj euro (EURUSD: +0,3% do 1,176, EURJPY: +0,15%, EURGBP: +0,05%), a względem samego USD najwięcej zyskuje znajdujący się w silnym trendzie wzrostowym dolar australijski (AUDUSD: +0,4%).
- Kontrakty na kawę arabikę drożeją o 6%, windując cenę surowca na giełdzie w Nowym Jorku do najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku. Wzrosty wspierają obawy o suszę i tym samym podaż w Brazylii, jak i konflikt handlowy między Brazylią a USA oraz aprecjacja BRL.
- Surowce energetyczne handlują głównie na zielono. Ropa brent i WTI dodają kolejno 1,1% i 1,4%, przedłużając odbicie po wyprzedaży pod koniec ubiegłego tygodnia. NATGAS dodaje 2,2%.
- Bitcoin próbuje utrzymać hossę, oscylując wokół poziomu 115 000 USD. Ethereum z kolei koryguje się w dół i spada w okolice 4 500 USD. Nastroje na rynku pozostają mieszane, wspierane przez napływy do funduszy ETF, ale obciążone niepewnością co do polityki FED.
