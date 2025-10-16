Mocny spadek przetwórstwa kakao w Europie 📉

- Słabe dane o przetwórstwie kakao w Europie
- Dane wskazują 4,8% spadek r/r w III kwartale roku
- Słabszy raport ECA wskazuje na problemy z popytem wobec wysokich cen
Kontrakty terminowe na kakao nie zareagowały na bardzo słabe dane dotyczące przerobu w Europie, który w trzecim kwartale spadł o 4,8% r/r do poziomu 337 353 ton (wobec 353 334 ton w III kwartale 2024 r.), jak poinformowało Europejskie Stowarzyszenie Kakao (ECA). Słabe dane sugerują problemy po stronie popytu, ponieważ wysokie ceny produktów powiązanych z kakao wywierają presję na konsumentów. Dane o przerobie mierzą ilość ziaren kakao przetwarzanych na masło kakaowe, ale także na proszek. Rynek wydaje się wyprzedany, a obecna sytuacja może tłumaczyć, dlaczego ceny nie zareagowały dziś na publikację raportu.
