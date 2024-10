Podsumowanie dnia: Rynki hamują na początku tygodnia obfitego w dane makro

Dane PKB Wielkiej Brytanii okazały się słabsze niż początkowo oczekiwano, głównie z powodu niższych wydatków rządowych i eksportu. Lepiej za to wypadły inwestycje biznesowe. Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 0,7% rok do roku (oczekiwano: 0,9% r/r; poprzednio: 0,3% r/r) oraz 0,6% kwartał do kwartału (oczekiwano: 0,6% k/k; poprzednio: 0,7% k/k).