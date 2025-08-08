PULS GPW: Zmiana prezesa ciąży na notowaniach PZU, szacunkowe wyniki CCC negatywnie przyjęte przez rynek

Mieszana sesja na polsich indeksach

PZU traci po informacji o zmianie prezesa

Rynek negatywnie przyjmuje szacunkowe wyniki CCC

Dzisiejsza sesja przynosi mieszany obraz na polskim rynku. WIG20 notuje lekki spadek o 0,1%, przede wszystkim obciążone przez wyraźny spadek notowań CCC, które traci na fali szacunkowych wyników za 2Q25. Mimo, że wyniki mają ogólnie pozytywny wydźwięk, inwestorzy przyjęli je mocno negatywnie wraz z konferencją wynikową spółki. Warto pamiętać, że w poprzednim kwartale mocno negatywną reakcję na akcjach CCC wzbudziła rewizja w dół wyników finalnych w stosunku do szacunków spółki.

Mimo ogólnej przewagi spadków w indeksie, wzrost największych spółek wśród blue chipów nieco osłabia zasięg przeceny na polskim indeksie.

Na szerokim rynku widzimy przede wszystkim mocne przeceny w segmencie IT, który traci 2,5% oraz nieruchomości, które spadają o -1,3%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) kontynuują wzrosty na tegoroczne szczyty, testując wybicie oporu w ok. 2965 pkt. Strefa ta działała jako mocny opór przez ostatni miesiąc, stąd dynamiczne wybicie powyżej tej strefy tworzy ryzyko korekty, choć dzisiejsze nastawienie wskazuje na podtrzymanie pozytywnych nastrojów inwestorów. Warto jednak pamiętać o podbudowanym ryzyku realizacji zysków, które również może dociążyć stronę podażową. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

PZU (PZU.PL) poinformowało wczoraj po zamknięciu sesji o odwołaniu prezesa Andrzeja Klesyka. Jego miejsce zajmie tymczasowo Tomasz Tarkowski. Decyzja rady nadzorczy została podjęta na wskutek wniosku Ministra Aktywów Państwowych. Wniosek ten został uzasadniony koniecznością zapewnienia zgodności zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością realizacji ambitnych planów związanych z rozwojem spółki. Mimo to decyzja ta może zaskakiwać o tyle, że obecnie PZU wchodzi w kluczowy okres w związku z planowaną fuzją z Pekao. W takim okresie stabilność strategiczna spółki jest jednym z kluczowych elementów dla inwestorów, stąd decyzja MAP przyjęta została nerwowo na rynku, a PZU spada dziś prawie 2% od wczorajszych historycznych szczytów.

CCC (CCC.PL) opublikowało szacunkowe wyniki za 2Q25. Wyniki wskazują na solidny wzrost przychodów (+11,4% r/r) do 2,88 mld zł. Oznaczałoby to najwyższy kwartalny wynik w historii spółki. Warto zauważyć, że od pandemii 3 i 4 kwartał spółki wypadają sezonowo wyżej pod względem przychodowym ze względu na otwarcie sezonu wyprawki do szkoły oraz zakupów świątecznych. Prawie 20% spółka odnotowała na poziomie wyników EBITDA (481 mln zł) oraz wyniku operacyjnego (313 mln zł). Mimo, że wyniki okazały się nieco wyższe od konsensusu oraz wskazały na solidne dynamiki r/r, ich wydźwięk został mocno negatywnie przyjęty przez rynek, a CCC pozostaje najsłabszą spółką w indeksie WIG20. Inwestorzy negatywnie zareagowali na spadek rentowności ze sprzedaży brutto, zepchniętej przez pogorszenie marż w segmentach CCC i HalfPrice, pod wpływem wyższych rabatów.

SZACUNKOWE WYNIKI ZA 2Q25