OpenAI rozpocznie batalię prawną z Apple❓💥

Partnerstwo Apple z OpenAI wyraźnie się psuje, a OpenAI według doniesień Bloomberga pracuje już z zewnętrzną kancelarią nad możliwymi krokami prawnymi przeciwko Apple, co dokłada nowy komponent ryzyka do narracji wokół AAPL. Dla rynku oznacza to potencjalne przewartościowanie dotychczasowego optymizmu związanego z integracją ChatGPT z ekosystemem Apple.

Sytuacja między Apple a OpenAI

Bloomberg opisuje, że dwuletnia współpraca obu firm stała się napięta, ponieważ OpenAI nie zobaczyło takich korzyści finansowych z umowy, jakich oczekiwało na starcie partnerstwa. Z informacji wynika, że prawnicy OpenAI pracują już z zewnętrzną kancelarią nad kilkoma scenariuszami działań, które mogą zostać formalnie uruchomione w najbliższym czasie, co sugeruje, że nie są to jedynie działania pod presję medialną. Kluczowym elementem sporu jest fakt, że ChatGPT został głęboko zintegrowany z oprogramowaniem Apple, co miało być dla OpenAI istotnym kanałem monetyzacji i ekspozycji na setki milionów urządzeń. Skoro spółka sygnalizuje, że umowa nie spełniła jej oczekiwań finansowych, można zakładać, że struktura przychodów, podział wartości lub sposób ekspozycji modelu na urządzeniach Apple okazały się mniej korzystne niż zakładano. Sam fakt, że przecieki o ewentualnym pozwie pojawiają się z otoczenia OpenAI, sugeruje próbę zbudowania dźwigni negocjacyjnej przed ewentualnym formalnym sporem.

Implikacje dla inwestorów AAPL

Z perspektywy akcjonariuszy Apple pojawia się ryzyko, że zamiast narracji o płynnej integracji sztucznej inteligencji z iOS, iPadOS i macOS, rynek zacznie dyskontować scenariusz konfliktu kontraktowego, możliwych roszczeń finansowych oraz konieczności renegocjacji lub nawet rewizji umowy. Ewentualny spór prawny może też ujawnić szczegóły komercyjnych ustaleń między Apple a OpenAI, co zwiększy niepewność co do długoterminowej marżowości usług opartych na generatywnej AI w ekosystemie Apple. Inwestorzy powinni traktować te doniesienia jako typowy przykład nagłówkowego ryzyka, które w krótkim terminie podnosi zmienność, a w średnim zmusza rynek do rewizji założeń co do skali i tempa monetyzacji AI w wynikach Apple. W kontekście już istniejących sporów i kontroli regulacyjnej wokół dużych graczy technologicznych, kolejny potencjalny front prawny wzmacnia argument, że premia za bezpieczeństwo Apple może ulec dalszej erozji, jeśli firma nie pokaże klarownej, stabilnej ścieżki monetyzacji AI. Dla traderów oznacza to środowisko sprzyjające zagrywkom taktycznym pod nagłówki, ale dla inwestorów długoterminowych kluczowe będzie to, czy spór zakończy się jedynie kosmetycznymi korektami umowy, czy stanie się początkiem szerszej dekonstrukcji dotychczasowego modelu współpracy obu firm.

Akcje Apple tracą na krótko po publikacji artykułu Bloomberga. Źródło: xStation